У Кремлі назвали "три сценарії" щодо війни в Україні: на які терміни розраховує Путін, — ISW

Російська влада розраховує, що війна в Україні триватиме щонайменше до вересня 2026 року, коли відбудуться вибори до Державної Думи. За даними джерел, Кремль вже формує політичні стратегії та медіа-кампанії, які мають легітимізувати тривалий конфлікт і просувати кандидатів, що рішуче підтримують війну.

Як йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), Кремль провів семінар для віце-губернаторів, відповідальних за внутрішню політику, щоб обговорити можливі сценарії до виборів. Усі вони передбачають, що війна триватиме, проте відрізняються за рівнем досягнення стратегічних цілей Росією та необхідністю мобілізації підтримки населення. За оцінками інсайдерів, найімовірніший варіант передбачає збереження поточної динаміки конфлікту без необхідності серйозних змін у військовій та економічній сферах.

"Адміністрація Президента окреслила три сценарії, всі з яких зосереджені навколо ідеї, що війна все ще триватиме на момент виборів. Однак сценарії відрізнялися ступенем, до якого Росія досягала стратегічного успіху у війні або стикалася з тиском, який вимагав більшої суспільної підтримки війни. Джерело інсайдера стверджувало, що "найбільш ймовірним сценарієм" був той, за якого поточна динаміка воєнного часу зберігалася, а військова та економічна сфери не вимагали "радикальних змін"", — зазначають аналітики.

Окремо Кремль активно просуває медійні кампанії, що подають війну як символ національної єдності та державної сили.

"Ці заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни щонайменше до вересня, але, ймовірно, набагато довше. Однак Кремль може бути впевнений, що він може легко представити потенційне мирне врегулювання до вересня як перемогу для російського населення, і тому не витрачає час та зусилля на створення плану для такого сценарію", — пишть у звіті.

Водночас російське військове керівництво формує плани, які значно перевищують реальні можливості армії. Так, президент України Володимир Зеленський 2 березня заявив, що Москва розробила плани на 2025–2027 роки, які включають захоплення решти Донецької та Луганської областей, просування у Запорізькій та Херсонській областях і наступ на Одеську область. Попри це, конкретні строки виконання цих завдань залишаються невизначеними.

Аналітики ISW наголошують, що такі плани демонструють небажання Кремля закріплювати фронт на півдні України та підтверджують територіальні амбіції поза межами анексованих регіонів. При цьому експерти сумніваються, що російські війська здатні досягти Одеси або повністю захопити область.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська навряд чи зможуть просунутися до Одеси, не кажучи вже про захоплення всієї області. Російське військове командування постійно встановлює нереалістичні терміни, які російські війська не дотримуються, починаючи зі спроби Росії захопити Київ за кілька днів у лютому 2022 року. Російське військове командування неодноразово встановлювало терміни захоплення всієї Донецької області, але щоразу російські війська зазнавали невдачі", — пояснили фахівці.

Ба більше, російські військові блогери часто критикують завищені територіальні амбіції, які призводять до значних втрат. Попри численні невдачі, командування не змінює цілей, а главаРФ Володимир Путін намагається показати США ці цілі як "неминучі", щоб вплинути на американську позицію щодо України.

На думку аналітиків The Independent, президент РФ Володимир Путін не відмовиться від війни в Україні, оскільки його головною метою залишається повний контроль над Донбасом, усунення чинної влади та встановлення підконтрольної Києва адміністрації. Зокрема, Путін сприймає цей конфлікт як свою "спадщину" і продовжує виснажливі бойові дії, ігноруючи мирні переговори та втрати серед російських військ.

Крім того, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Seraзаявив, що не збирається залишати Донбас та близько 200 тисяч людей, які там проживають, попри тиск Росії та пропозиції обміну територіями у мирних переговорах.