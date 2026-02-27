Путін не відмовиться від України та падіння Зеленського: чому Кремль воює та вірить у перемогу, — ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін не планує відмовлятись від окупації Донбасу, взяття під контроль України та усунення від влади чинного президента країни Володимира Зеленського, впевнені аналітики The Inedependent. Путін не відмовиться від війни, оскільки ще п'ять років тому заявив, що це його "спадщина". Чи існують сценарії завершення російсько-української війни та чи можна покладатись на оптимістичні заяви перемовників Вашингтона?

Росіяни вже "сплатили" за війну в Україні 1,3 млн поранених та загиблих, але для Путіна досі не мають ніякого значення ні мирні переговори, ні подальші втрати, ідеться у статті західного медіа. Москва вже змінила одного разу плани, коли не вдалось "взяти Київ за три дні", але тепер продовжує виснажливі бойові дії, попри відсутність здобутків на полі бою. Аналітики The Independent озвучили два сценарії, завдяки яким Україна могла б перемогти. Сценарії залежать від позиції Китаю, Британії, Франції, Німеччини та США.

Медіа спершу описало перебіг чотирирічної війни: як запланований тижневий "марш-кидок" перетворився у затяжні бої, коли над фронтом панує хмара безпілотників. Також нагадали, що Путін офіційно озвучив свою мету ще у 2021 році і з того часу нічого не змінилось. Сьогодні продовжуються бойові дії, паралельно з якими відбуваються інформаційні спецоперації з компрометування Києва. На думку аналітиків, заявив з Вашингтона про мир, який от-от настане, не відповідають дійсності.

"Будь-які цитати про "мир за рогом" — особливо від посланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — є цинічними заявами або прийняттям бажаного за дійсне", — написало The Inedependent.

Основні пункти вимог Путіна — це окупація Донбасу, беззахисність решти України без гарантій безпеки та усунення від влади Зеленського. Якщо він відмовиться від цієї мети, то це буде "провал", оскільки марними виявляться 1,3 млн жертв з російського боку. Сценарій, на який сподівається Москва, попри невдачі на фронті, — це надія на США. Зі слів аналітиків, у Білому домі зараз перебувають люди, які не вірять в "угоди", але вірять в економічні вигоди, тому Кремль пропонує їм "оптимальний" варіант.

"Він сподівається, що посланці Трампа дозволять йому досягти того, чого він не може досягти на полі бою", — ідеться у статті.

Аналітики також пояснили, які існують два сценарії виходу з "глухого кута" російсько-української війни з точки зору успіху України.

Перший сценарій — це переконати Китай не допомагати Росії технологічно, оскільки саме завдяки цьому ЗС РФ досі мають сили воювати. Цей сценарій не реалістичний, на думку аналітиків, оскільки не співпадає з метою Пекіна ослабити США та НАТО.

Другий — максимальна військова допомога Україні від Британії, Франції, Німеччині. Але і цей варіант "малоймовірний", оскільки у політиків цих держав немає думок про перемогу українців. При цьому на США також марно сподіватись, оскільки Вашингтон відійшов з поля бою ще за часів попереднього президента Джо Байдена, підсумовується у статті.

"Не бачать жодних змін у траєкторії війни найближчим часом. Припинення вторгнення шляхом переговорів практично неможливе через прагнення Кремля до "перемоги" через капітуляцію Києва. Така капітуляція малоймовірна", — наголосили аналітики.

Мирні переговори — що відбувається у Женеві

Зазначимо, в лютому 2026 року у Женеві відбулись два етапи мирних переговорів щодо завершення російсько-української війни. Перша зустріч відбулась у тристоронньому форматі за участю представників України, США та РФ. Підсумки: начебто узгодили моніторингові місії на лінії розмежування, які контролюватимуть американці. Друга зустріч — 26 лютого у двосторонньому форматі за участі України та США. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що говорили про відновлення України після завершення війни.

Нагадуємо, 27 лютого президент Зеленський в інтерв'ю медіа Sky News пояснив, чому не віддасть Путіну Донбас. Тим часом Путін днями заявив, що начебто українці отримали ядерну бомбу від партнерів і він готовий на це відповісти.