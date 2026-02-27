Путин не откажется от Украины и падение Зеленского: почему Кремль воюет и верит в победу, — СМИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует отказываться от оккупации Донбасса, взятия под контроль Украины и устранения от власти действующего президента страны Владимира Зеленского, уверены аналитики The Inedependent. Путин не откажется от войны, поскольку еще пять лет назад заявил, что это его "наследие". Существуют ли сценарии завершения российско-украинской войны и можно ли полагаться на оптимистичные заявления переговорщиков Вашингтона?

Россияне уже "заплатили" за войну в Украине 1,3 млн раненых и погибших, но для Путина до сих пор не имеют никакого значения ни мирные переговоры, ни дальнейшие потери, говорится в статье западного медиа. Москва уже изменила однажды планы, когда не удалось "взять Киев за три дня", но теперь продолжает изнурительные боевые действия, несмотря на отсутствие достижений на поле боя. Аналитики The Independent озвучили два сценария, благодаря которым Украина могла бы победить. Сценарии зависят от позиции Китая, Великобритании, Франции, Германии и США.

Медиа сначала описало ход четырехлетней войны: как запланированный недельный "марш-бросок" превратился в затяжные бои, когда над фронтом царит облако беспилотников. Также напомнили, что Путин официально озвучил свою цель еще в 2021 году и с тех пор ничего не изменилось. Сегодня продолжаются боевые действия, параллельно с которыми происходят информационные спецоперации по компрометированию Киева. По мнению аналитиков, заявления из Вашингтона о мире, который вот-вот наступит, не соответствуют действительности.

"Любые цитаты о "мире за углом" — особенно от посланцев Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — являются циничными заявлениями или принятием желаемого за действительное", — написало The Inedependent.

Основные пункты требований Путина — это оккупация Донбасса, беззащитность остальной Украины без гарантий безопасности и отстранение от власти Зеленского. Если он откажется от этой цели, то это будет "провал", поскольку напрасными окажутся 1,3 млн жертв с российской стороны. Сценарий, на который надеется Москва, несмотря на неудачи на фронте, — это надежда на США. По словам аналитиков, в Белом доме сейчас находятся люди, которые не верят в "сделки", но верят в экономические выгоды, поэтому Кремль предлагает им "оптимальный" вариант.

"Он надеется, что посланцы Трампа позволят ему достичь того, чего он не может достичь на поле боя", — говорится в статье.

Аналитики также объяснили, какие существуют два сценария выхода из "тупика" российско-украинской войны с точки зрения успеха Украины.

Первый сценарий — это убедить Китай не помогать России технологически, поскольку именно благодаря этому ВС РФ до сих пор имеют силы воевать. Этот сценарий не реалистичен, по мнению аналитиков, поскольку не совпадает с целью Пекина ослабить США и НАТО.

Второй — максимальная военная помощь Украине от Британии, Франции, Германии. Но и этот вариант "маловероятен", поскольку у политиков этих государств нет мыслей о победе украинцев. При этом на США также бесполезно надеяться, поскольку Вашингтон отошел с поля боя еще во времена предыдущего президента Джо Байдена, подытоживается в статье.

"Не видят никаких изменений в траектории войны в ближайшее время. Прекращение вторжения путем переговоров практически невозможно из-за стремления Кремля к "победе" через капитуляцию Киева. Такая капитуляция маловероятна", — отметили аналитики.

Мирные переговоры — что происходит в Женеве

Отметим, в феврале 2026 года в Женеве состоялись два этапа мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. Первая встреча состоялась в трехстороннем формате с участием представителей Украины, США и РФ. Итоги: вроде бы согласовали мониторинговые миссии на линии разграничения, которые будут контролировать американцы. Вторая встреча — 26 февраля в двустороннем формате с участием Украины и США. Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что говорили о восстановлении Украины после завершения войны.

Напоминаем, 27 февраля президент Зеленский в интервью медиа Sky News объяснил, почему не отдаст Путину Донбасс. Между тем Путин на днях заявил, что якобы украинцы получили ядерную бомбу от партнеров и он готов на это ответить.