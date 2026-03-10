"Люди сильно устали": мэр Днепра Филатов надеется на скорое завершение войны с РФ

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что лично хочет, чтобы война в Украине завершилась как можно быстрее, ведь длительный конфликт истощает людей и уносит жизни.

В частности, в интервью "Украинской правде" он заявил, что в начале вторжения он оценивал два возможных сценария развития событий для Украины: афганизацию или финляндизацию. Первый сценарий предусматривал бы полную сломку сопротивления и переход к партизанской войне, тогда как второй — путь стабилизации и сохранения контроля над городами, что, по его мнению, сейчас и происходит.

Также мэр отметил, что его слова о "скором завершении войны" касались собственной оценки вероятного развития событий, а не способности отдельных лиц повлиять на ход конфликта. Он подчеркнул, что российские войска в начале действительно избегали крупных городов, минуя их транзитом, и привел пример Николаева, о чем ему лично рассказывал местный мэр. Кроме того, Филатов отметил, что сравнение с финским сопротивлением является условным, ведь конфликт длится значительно дольше, чем изначально прогнозировали: если Финны воевали три месяца, то Украина находится в состоянии противостояния уже пятый год.

"Финны воевали 3 месяца, а мы — пятый год. А то, что россияне не хотели заходить в крупные города, это было правдой — они обошли Николаев транзитом, и мне об этом рассказывал мэр Сенкевич", — отметил чиновник.

Относительно общественного энтузиазма записываться в территориальную оборону и открывать бомбоубежища, он отметил, что не участвовал в переговорах на высшем уровне, однако хорошо осознавал, что город находится в зоне повышенного риска. Он пояснил, что в случае выхода российских сил на оперативное пространство это могло бы создать серьезную угрозу для городов-миллионников, включая Днепр.

Когда речь шла о возможном перемирии ценой Донбасса, Филатов воздержался от комментариев, сославшись на отсутствие полной информации о переговорах и гарантиях, которые предоставляют партнеры Украины. Он отметил, что любые собственные оценки могли бы быть неправильно восприняты обществом.

"Я не буду отвечать. У меня есть собственное мнение. Я не высшее военно-политическое руководство, у меня нет всей полноты информации, как происходят переговоры, какие нам дают гарантии и заверения наши партнеры. Что бы я ни сказал, это не будет воспринято частью общества", — заявил он.

Зато относительно политического будущего, мэр сообщил, что окончательного решения еще не принял, но подчеркнул, что лично ему важно, чтобы война завершилась как можно быстрее.

"Могу сказать только, что очень хочу, чтобы война быстрее закончилась. Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам также", — добавил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera заявил, что не намерен покидать Донбасс и около 200 тысяч его жителей, несмотря на давление России и предложения обменять территории в рамках мирных переговоров. По его мнению, отступление украинских войск из этого региона открыло бы противнику путь к центральным районам страны.

Ранее Зеленский рассказывал, что выход Украины с остальных территорий Донбасса, как этого требует Кремль на мирных переговорах, может вызвать раскол в украинском обществе и пошатнуть позиции страны.