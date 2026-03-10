"Люди сильно втомилися": мер Дніпра Філатов сподівається на швидке завершення війни з РФ

Мер Дніпра Борис Філатов розповів що особисто прагне, щоб війна в Україні завершилася якнайшвидше, адже тривалий конфлікт виснажує людей і забирає життя.

Зокрема, в інтерв’ю "Українській правді" він заявив, що на початку вторгнення він оцінював два можливих сценарії розвитку подій для України: афганізацію або фінляндизацію. Перший сценарій передбачав би повне зламання спротиву та перехід до партизанської війни, тоді як другий – шлях стабілізації та збереження контролю над містами, що, на його думку, наразі і відбувається.

Також мер зазначив, що його слова про "швидке завершення війни" стосувалися власної оцінки ймовірного розвитку подій, а не здатності окремих осіб вплинути на хід конфлікту. Він підкреслив, що російські війська на початку дійсно уникали великих міст, обминаючи їх транзитом, і навів приклад Миколаєва, про що йому особисто розповідав місцевий мер. Крім того, Філатов відзначив, що порівняння з фінським опором є умовним, адже конфлікт триває значно довше, ніж початково прогнозували: якщо Фіни воювали три місяці, то Україна перебуває у стані протистояння вже п’ятий рік.

"Фіни воювали 3 місяці, а ми – п'ятий рік. А те, що росіяни не хотіли заходити у великі міста, це було правдою – вони обійшли Миколаїв транзитом, і мені про це розповідав мер Сенкевич", — зауважив посадовець.

Щодо громадського ентузіазму записуватися до територіальної оборони та відкривати бомбосховища, він зазначив, що не брав участі у переговорах на найвищому рівні, проте добре усвідомлював, що місто перебуває у зоні підвищеного ризику. Він пояснив, що у разі виходу російських сил на оперативний простір це могло б створити серйозну загрозу для міст-мільйонників, включно з Дніпром.

Коли йшлося про можливе перемир’я ціною Донбасу, Філатов утримався від коментарів, пославшись на відсутність повної інформації про переговори та гарантії, які надають партнери України. Він зазначив, що будь-які власні оцінки могли б бути неправильно сприйняті суспільством.

"Я не буду відповідати. У мене є власна думка. Я не вище військово-політичне керівництво, у мене немає всієї повноти інформації, як відбуваються переговори, які нам дають гарантії та запевнення наші партнери. Що б я не сказав, це не буде сприйнято частиною суспільства", — заявив він.

Натомість стосовно політичного майбутнього, мер повідомив, що остаточного рішення ще не ухвалив, але підкреслив, що особисто йому важливо, аби війна завершилася якнайшвидше.

"Можу сказати лише, що дуже хочу, щоб війна швидше закінчилася. Забагато смертей. Люди дуже втомилися. І я сам також", — додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera заявив, що не має наміру залишати Донбас та близько 200 тисяч його мешканців, попри тиск Росії та пропозиції обміняти території у рамках мирних переговорів. На його думку, відступ українських військ із цього регіону відкрив би противнику шлях до центральних районів країни.

Раніше Зеленський розповідав, що вихід України з решти територій Донбасу, як цього вимагає Кремль на мирних переговорах, може спричинити розкол в українському суспільстві і похитнути позиції країни.