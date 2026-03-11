США винні в ударі по школі для дівчаток в Ірані: що показало попереднє розслідування

Попередньо, застарілі дані про цілі могли призвести до помилкового ракетного удару, що спростовує твердження президента Трампа про можливу провину Ірану. У початковій школі в місті Мінаб загинули, як повідомляють іранські ЗМІ, 175 осіб.

Відеозапис, підтверджений виданням The New York Times, закарбував крики очевидців, які 28 лютого після ракетного удару шукали тих, хто вижив, у тліючих руїнах початкової школи Шаджара Тайебе після ракетного удару. Під час триваючого військового розслідування було встановлено, що Сполучені Штати несуть відповідальність за удар ракетою "Томагавк", повідомили американські офіційні особи та інші джерела.

Удар по школі було знято на відео

Попереднє розслідування показало, що удар по будівлі початкової школи в Ірані 28 лютого став результатом помилки у визначенні цілей з боку американських військових, які завдавали ударів по сусідній військовій базі, частиною якої раніше була ця будівля школи. Офіцери Центрального командування США визначили координати цілі для удару, використовуючи застарілі дані, надані Розвідувальним управлінням Міністерства оборони.

Відео дня

Чиновники наголосили, що висновки мають попередній характер і що залишаються важливі питання про те, чому застарілу інформацію не було перевірено ще раз.

Атака на іранську школу в Мінабі — що відомо

Атака на школу, повну дітей, безсумнівно, увійде в історію як одна з найбільш руйнівних військових помилок останніх десятиліть. Іранські офіційні особи заявили, що кількість загиблих становить щонайменше 175 осіб, більшість із яких — діти.

Похорон жертв атаки по школі Фото: IRNA

Хоча загалом отримані результати були очікуваними — Сполучені Штати є єдиною країною, що бере участь у конфлікті і використовує ракети "Томагавк", — вони вже кинули тінь на військову операцію США в Ірані.

Спроби Дональда Трампа ухилитися від відповідальності за удар уже ускладнили розслідування, викликавши занепокоєння у чиновників, які ознайомилися з результатами, що свідчать про провину США. Особи, опитані для цієї статті, говорили на умовах анонімності, посилаючись на делікатний характер розслідування, що триває, і на твердження Трампа про те, що відповідальність несе Іран, а не Сполучені Штати.

"Як визнає сама газета The New York Times у своїх репортажах, розслідування все ще триває", — заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Школа в місті Мінаб розташована в тому ж кварталі, що й будівлі, які використовуються Корпусом вартових ісламської революції Ірану, який є однією з головних цілей американських військових ударів. Територія школи спочатку була частиною військової бази. Офіційні особи, ознайомлені з ходом розслідування, заявили, що будівля не завжди використовувалася як школа, хоча точна дата відкриття школи на цьому місці невідома.

Візуальне розслідування, проведене журналістами, засвідчило, що будівля, в якій розташовувалася школа, була обгороджена парканом від військової бази в період із 2013 до 2016 року.

Супутникові знімки засвідчили, що сторожові вежі, які колись стояли поруч із будівлею, було демонтовано, три громадські входи до школи відкрито, територію розчищено, організовано ігрові майданчики, включно зі спортивним полем, а стіни пофарбовано в синій і рожевий кольори.

Чому школу для дівчаток в Ірані помилково визначили, як військову ціль

Згідно з джерелами, знайомими з попередніми результатами розслідування, "кодування цілі", надане Розвідувальним управлінням Міністерства оборони (РОЗ), яке займається розробкою цілей, під час передання Центральному командуванню, штабу, відповідальному за ведення бойових дій, будівля школи була позначена як військова ціль.

Перші хвилини після удару по школі

Слідчі поки що не до кінця розуміють, як застарілі дані було передано до Центрального командування і чи мало розвідувальне управління Міністерства оборони оновлену інформацію.

Військове цілевказування — дуже складний процес, у якому беруть участь безліч відомств. Багато офіцерів відповідають за перевірку достовірності даних, а офіцери Центрального командування — за перевірку інформації, одержуваної від Розвідувального управління Міністерства оборони або іншого розвідувального відомства. Але в швидко мінливій ситуації, наприклад, у перші дні війни, інформація іноді не перевіряється.

Крім Розвідувального управління Міністерства оборони і Центрального командування, слідчі вивчають роботу Національного агентства геопросторової розвідки (NGA), яке надає та аналізує супутникові знімки потенційних цілей.

Під час розслідування вивчали, чи могли будь-які моделі штучного інтелекту, програми обробки даних або інші технічні засоби збору розвідувальної інформації стати причиною помилкового удару по школі.

Хоча Claude, велика мовна модель, створена компанією Anthropic, не визначає цілі безпосередньо, вона працює з інтелектуальною системою Maven Національного агентства геопросторової розвідки та іншим програмним забезпеченням для ідентифікації точок, що становлять інтерес для співробітників військової розвідки.

Однак офіційні особи заявили, що помилка навряд чи була результатом впровадження нових технологій. Натомість, за їхніми словами, вона, найімовірніше, відображає поширену — але часом руйнівну — людську помилку у воєнний час.

Руїни школи в Мінабі Фото: IRNA

Супутникові знімки, публікації в соціальних мережах і перевірені відеоматеріали, зібрані групою візуального розслідування The Times, вказують на те, що школа зазнала серйозних ушкоджень унаслідок точкового удару, що стався приблизно в той самий час, що й атаки на військово-морську базу. Аналіз показав, що база зазнала повторного удару приблизно через дві години після перших ударів.

Що Трамп і його міністр війни говорять про атаку на школу

Міністр оборони Піт Хегсет та інші представники адміністрації відмовилися коментувати удар, обмежившись заявою про те, що ведеться розслідування. Незважаючи на це, президент США намагався покласти провину на Іран.

"На мою думку, виходячи з того, що я бачив, це зробив Іран", — заявив Трамп журналістам на борту президентського літака в суботу, коли Хегсет стояв поруч із ним, додавши: "Як ви знаєте, їхні боєприпаси дуже неточні. У них немає жодної точності. Це зробив Іран".

А коли журналіст запитав у Трампа, чому він єдиний чиновник у його адміністрації, який звинувачує Іран, то Трамп заявив, що він "недостатньо про це знає", стверджуючи, що в Ірану також можуть бути ракети "Томагавк", але додавши, що він прийме результати розслідування події.

Нагадаємо, 4 березня міністр війни США Піт Гегсет ухилився від прямої відповіді на запитання журналістів щодо атаки на початкову школу для дівчаток на півдні Ірану. Він заявив, що США "ніколи не завдає ударів по цивільних цілях".

Також Фокус докладно писав про те, як США та Ізраїль почали військову операцію в Ірані 28 лютого, що призвело до атак у відповідь на військові бази в регіоні.