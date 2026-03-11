США виноваты в ударе по школе для девочек в Иране: что показало предварительное расследование

Предварительно, устаревшие данные о целях могли привести к ошибочному ракетному удару, что опровергает утверждение президента Трампа о возможной вине Ирана. В начальной школе в городе Минаб погибли, как сообщают иранские СМИ, 175 человек.

Видеозапись, подтвержденная изданием The New York Times, запечатлела крики очевидцев, которые 28 февраля после ракетного удара искали выживших в тлеющих руинах начальной школы Шаджара Тайебе после ракетного удара. В ходе продолжающегося военного расследования было установлено, что Соединенные Штаты несут ответственность за удар ракетой "Томагавк", сообщили американские официальные лица и другие источники.

Удар по школе был снят на видео

Предварительное расследование показало, что удар по зданию начальной школы в Иране 28 февраля стал результатом ошибки в определении целей со стороны американских военных, которые наносили удары по соседней военной базе, частью которой ранее было это здание школы. Офицеры Центрального командования США определили координаты цели для удара, используя устаревшие данные, предоставленные Разведывательным управлением Министерства обороны.

Чиновники подчеркнули, что выводы носят предварительный характер и что остаются важные вопросы о том, почему устаревшая информация не была перепроверена.

Атака на иранскую школу в Минабе — что известно

Атака на школу, полную детей, несомненно, войдет в историю как одна из самых разрушительных военных ошибок последних десятилетий. Иранские официальные лица заявили, что число погибших составляет не менее 175 человек, большинство из которых — дети.

Похороны жертв атаки по школе Фото: IRNA

Хотя в целом полученные результаты были ожидаемы — Соединенные Штаты являются единственной страной, участвующей в конфликте и использующей ракеты "Томагавк", — они уже бросили тень на военную операцию США в Иране.

Попытки Дональда Трампа уклониться от ответственности за удар уже осложнили расследование, вызвав беспокойство у чиновников, ознакомившихся с результатами, свидетельствующими о вине США. Лица, опрошенные для этой статьи, говорили на условиях анонимности, ссылаясь на деликатный характер продолжающегося расследования и на утверждение Трампа о том, что ответственность несет Иран, а не Соединенные Штаты.

"Как признает сама газета The New York Times в своих репортажах, расследование все еще продолжается", — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Школа в городе Минаб расположена в том же квартале, что и здания, используемые Корпусом стражей исламской революции Ирана, который является одной из главных целей американских военных ударов. Территория школы первоначально была частью военной базы. Официальные лица, ознакомленные с ходом расследования, заявили, что здание не всегда использовалось как школа, хотя точная дата открытия школы на этом месте неизвестна.

Визуальное расследование, проведенное журналистами, показало, что здание, в котором располагалась школа, было огорожено забором от военной базы в период с 2013 по 2016 год.

Спутниковые снимки показали, что сторожевые башни, которые когда-то стояли рядом со зданием, были демонтированы, три общественных входа в школу были открыты, территория была расчищена, организованы игровые площадки, включая спортивное поле, а стены покрасили в синий и розовый цвета.

Почему школу для девочек в Иране ошибочно определили, как военную цель

Согласно источникам, знакомым с предварительными результатами расследования, "кодировка цели", предоставленная Разведывательным управлением Министерства обороны (ВОМ), которое занимается разработкой целей, при передаче Центральному командованию, штабу, отвечающему за ведение боевых действий, здание школы было обозначено как военная цель.

Первые минуты после удара по школе

Следователи пока не до конца понимают, как устаревшие данные были переданы в Центральное командование и располагало ли разведывательное управление Министерства обороны обновленной информацией.

Военное целеуказание — очень сложный процесс, в котором участвуют множество ведомств. Многие офицеры отвечают за проверку достоверности данных, а офицеры Центрального командования — за проверку информации, получаемой от Разведывательного управления Министерства обороны или другого разведывательного ведомства. Но в быстро меняющейся ситуации, например, в первые дни войны, информация иногда не проверяется.

Помимо Разведывательного управления Министерства обороны и Центрального командования, следователи изучают работу Национального агентства геопространственной разведки (NGA), которое предоставляет и анализирует спутниковые снимки потенциальных целей.

Во время расследования изучалось, могли ли какие-либо модели искусственного интеллекта, программы обработки данных или другие технические средства сбора разведывательной информации стать причиной ошибочного удара по школе.

Хотя Claude, крупная языковая модель, созданная компанией Anthropic, не определяет цели напрямую, она работает с интеллектуальной системой Maven Национального агентства геопространственной разведки и другим программным обеспечением для идентификации точек, представляющих интерес для сотрудников военной разведки.

Однако официальные лица заявили, что ошибка вряд ли была результатом внедрения новых технологий. Вместо этого, по их словам, она, скорее всего, отражает распространенную — но порой разрушительную — человеческую ошибку в военное время.

Руины школы в Минабе Фото: IRNA

Спутниковые снимки, публикации в социальных сетях и проверенные видеоматериалы, собранные группой визуального расследования The Times, указывают на то, что школа получила серьезные повреждения в результате точечного удара, произошедшего примерно в то же время, что и атаки на военно-морскую базу. Анализ показал, что база подверглась повторному удару примерно через два часа после первых ударов.

Что Трамп и его министр войны говорят об атаке на школу

Министр обороны Пит Хегсет и другие представители администрации отказались комментировать удар, ограничившись заявлением о том, что ведется расследование. Несмотря на это, президент США пытался возложить вину на Иран.

"По моему мнению, исходя из того, что я видел, это сделал Иран", — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета в субботу, когда Хегсет стоял рядом с ним, добавив: "Как вы знаете, их боеприпасы очень неточны. У них нет никакой точности. Это сделал Иран".

А когда журналист спросил у Трампа, почему он единственный чиновник в его администрации, обвиняющий Иран, то Трамп заявил, что он "недостаточно об этом знает", утверждая, что у Ирана также могут быть ракеты "Томагавк", но добавив, что он примет результаты расследования произошедшего.

Напомним, 4 марта министр войны США Пит Хегсет уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов об атаке на начальную школу для девочек на юге Ирана. Он заявил, что США "никогда не наносит удары по гражданским целям".

Также Фокус подробно писал о том, как США и Израиль начали военную операцию в Иране 28 февраля, что привело к ответным атакам на военные базы в регионе.