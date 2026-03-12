Україна може стати випробувальним полігоном для нового купола ППО Michelangelo: що відомо

За словами одного з керівників компанії Leonardo, до 2035 року її система протиповітряної оборони принесе нові можливості для бізнесу на суму 21 мільярд євро. Але спочатку її потрібно випробувати в умовах війни.

Італійська компанія Leonardo сподівається провести випробування свого нового купола протиповітряної оборони Michelangelo в Україні, можливо, до кінця 2026 року, а потім розпочати заплановані випробування в рамках НАТО 2027 року, пише Breaking Defense.

"Перший компонент купола Мікеланджело... зараз будується для наших друзів в Україні. Перше випробування відбудеться там у реальних умовах", — заявив сьогодні генеральний директор компанії Роберто Чінголані під час презентації промислового плану фірми, зазначивши, що

Незважаючи на відмову повідомити додаткові подробиці, Чінголані заявив, що 20 країн висловили зацікавленість у замовленні купола ППО "Мікеланджело". За його прогнозами, до 2035 року цей зенітний щит принесе нові можливості для бізнесу на суму 21 мільярд євро.

Згідно з сьогоднішньою заявою компанії, Michelangelo пропонує потенційним клієнтам "повний набір можливостей для перехоплення, відстеження та нейтралізації загроз, що виникають, в усьому оперативному спектрі: від балістичних та гіперзвукових загроз до масованих атак, а також загроз на малих висотах та загроз, що важко помітні, таких як великі рої безпілотників".

Центральним елементом купола є продукт MC5 компанії — модуль, що підключається і забезпечує багатодоменний зв'язок.

Чінголані пояснив, що система на основі відкритої архітектури може підтримувати оборону в "мертвій зоні" завдовжки 10-15 кілометрів, схильній до атак безпілотників та інших систем озброєння. У цьому сценарії купол може служити сполучною ланкою між артилерійськими батареями, радарами, супутниками і системами протидії безпілотним літальним апаратам.

"Цей масив обладнання в мертвій зоні можна розширювати настільки, наскільки це необхідно, за умови наявності всіх платформ, програмного забезпечення, електроніки та управління цими машинами", — пояснив він.

На додаток до "термінової" програми в Україні, Leonardo планує передачу технологій Michelangelo в "країни-партнери", а також адаптацію MC5 до більшої кількості систем озброєння.

У межах випробувань НАТО купол ППО "Мікеланджело" протестують на стійкість до балістичних ракет, а також планують провести випробування системи управління і контролю (C2) для протиповітряної та протиракетної оборони 2027 року.

За словами Чінголані, космічні можливості будуть розширені після відкриття двох стартових вікон для угруповання супутників Guardian у 2028 і 2029 роках. До кінця 2030 року "Мікеланджело" має досягти повного етапу інтеграції до НАТО і Європейського союзу

За словами Чінголані, компанія Leonardo відкрита для співпраці щодо інших моделей куполів ППО, включно з французьким виробником Thales, який 11 березня оголосив про запуск своєї системи Skydefender.

Роберто Чінголані зізнався, що його мрія — це купол ППО, який покриє всю Європу.

