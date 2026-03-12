Украина может стать испытательным полигоном для нового купола ПВО Michelangelo: что известно
По словам одного из руководителей компании Leonardo, к 2035 году ее система противовоздушной обороны принесет новые возможности для бизнеса на сумму 21 миллиард евро. Но сначала ее нужно испытать в условиях войны.
Итальянская компания Leonardo надеется провести испытания своего нового купола противовоздушной обороны Michelangelo в Украине, возможно, до конца 2026 года, а затем приступить к запланированным испытаниям в рамках НАТО в 2027 году, пишет Breaking Defense.
"Первый компонент купола Микеланджело… сейчас строится для наших друзей в Украине. Первое испытание состоится там в реальных условиях", — заявил сегодня генеральный директор компании Роберто Чинголани во время презентации промышленного плана фирмы, отметив, что
Несмотря на отказ сообщить дополнительные подробности, Чинголани заявил, что 20 стран выразили заинтересованность в заказе купола ПВО "Микеланджело". По его прогнозам, к 2035 году этот зенитный щит принесет новые возможности для бизнеса на сумму 21 миллиард евро.
Согласно сегодняшнему заявлению компании, Michelangelo предлагает потенциальным клиентам "полный набор возможностей для перехвата, отслеживания и нейтрализации возникающих угроз во всем оперативном спектре: от баллистических и гиперзвуковых угроз до массированных атак, а также угроз на малых высотах и труднообнаружимых угроз, таких как большие рои беспилотников".
Центральным элементом купола является продукт MC5 компании — подключаемый модуль, обеспечивающий многодоменную связь.
Чинголани пояснил, что система на основе открытой архитектуры может поддерживать оборону в "мертвой зоне" длиной 10-15 километров, подверженной атакам беспилотников и других систем вооружения. В этом сценарии купол может служить связующим звеном между артиллерийскими батареями, радарами, спутниками и системами противодействия беспилотным летательным аппаратам.
"Этот массив оборудования в мертвой зоне можно расширять настолько, насколько это необходимо, при условии наличия всех платформ, программного обеспечения, электроники и управления этими машинами", — пояснил он.
В дополнение к "срочной" программе в Украине, Leonardo планирует передачу технологий Michelangelo в "страны-партнеры", а также адаптацию MC5 к большему количеству систем вооружения.
В рамках испытаний НАТО купол ПВО "Микеланджело" будет протестирован на устойчивость к баллистическим ракетам, а также планируется провести испытания системы управления и контроля (C2) для противовоздушной и противоракетной обороны в 2027 году.
По словам Чинголани, космические возможности будут расширены после открытия двух стартовых окон для группировки спутников Guardian в 2028 и 2029 годах. К концу 2030 года "Микеланджело" должен достичь полного этапа интеграции в НАТО и Европейский союз
По словам Чинголани, компания Leonardo открыта для сотрудничества по другим моделям куполов ПВО, включая французского производителя Thales, который 11 марта объявил о запуске своей системы Skydefender.
Роберто Чинголани признался, что его мечта – это купол ПВО, который покроет всю Европу.
