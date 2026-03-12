Украина может стать испытательным полигоном для нового купола ПВО Michelangelo: что известно

По словам одного из руководителей компании Leonardo, к 2035 году ее система противовоздушной обороны принесет новые возможности для бизнеса на сумму 21 миллиард евро. Но сначала ее нужно испытать в условиях войны.

Итальянская компания Leonardo надеется провести испытания своего нового купола противовоздушной обороны Michelangelo в Украине, возможно, до конца 2026 года, а затем приступить к запланированным испытаниям в рамках НАТО в 2027 году, пишет Breaking Defense.

"Первый компонент купола Микеланджело… сейчас строится для наших друзей в Украине. Первое испытание состоится там в реальных условиях", — заявил сегодня генеральный директор компании Роберто Чинголани во время презентации промышленного плана фирмы, отметив, что

Несмотря на отказ сообщить дополнительные подробности, Чинголани заявил, что 20 стран выразили заинтересованность в заказе купола ПВО "Микеланджело". По его прогнозам, к 2035 году этот зенитный щит принесет новые возможности для бизнеса на сумму 21 миллиард евро.

Відео дня

Согласно сегодняшнему заявлению компании, Michelangelo предлагает потенциальным клиентам "полный набор возможностей для перехвата, отслеживания и нейтрализации возникающих угроз во всем оперативном спектре: от баллистических и гиперзвуковых угроз до массированных атак, а также угроз на малых высотах и ​​труднообнаружимых угроз, таких как большие рои беспилотников".

Центральным элементом купола является продукт MC5 компании — подключаемый модуль, обеспечивающий многодоменную связь.

Чинголани пояснил, что система на основе открытой архитектуры может поддерживать оборону в "мертвой зоне" длиной 10-15 километров, подверженной атакам беспилотников и других систем вооружения. В этом сценарии купол может служить связующим звеном между артиллерийскими батареями, радарами, спутниками и системами противодействия беспилотным летательным аппаратам.

"Этот массив оборудования в мертвой зоне можно расширять настолько, насколько это необходимо, при условии наличия всех платформ, программного обеспечения, электроники и управления этими машинами", — пояснил он.

В дополнение к "срочной" программе в Украине, Leonardo планирует передачу технологий Michelangelo в "страны-партнеры", а также адаптацию MC5 к большему количеству систем вооружения.

В рамках испытаний НАТО купол ПВО "Микеланджело" будет протестирован на устойчивость к баллистическим ракетам, а также планируется провести испытания системы управления и контроля (C2) для противовоздушной и противоракетной обороны в 2027 году.

По словам Чинголани, космические возможности будут расширены после открытия двух стартовых окон для группировки спутников Guardian в 2028 и 2029 годах. К концу 2030 года "Микеланджело" должен достичь полного этапа интеграции в НАТО и Европейский союз

По словам Чинголани, компания Leonardo открыта для сотрудничества по другим моделям куполов ПВО, включая французского производителя Thales, который 11 марта объявил о запуске своей системы Skydefender.

Роберто Чинголани признался, что его мечта – это купол ПВО, который покроет всю Европу.

Напомним, ранее Фокус писал о "Золотом куполе" Дональда Трампа. Президент США амбициозно хочет защитить всю территорию США, что обойдется в 500 млрд долларов.

Также мы рассказывали, как работает знаменитый "Железный купол" Израиля.