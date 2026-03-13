Супутник показав наслідки атаки БпЛА на станцію "Тихорецька": чи спинили перевалку нафти (фото)

Дрони Служби безпеки України влучили по двох резервуари нафтоперекачувальної станції "Тихорецька" у Краснодарському краї Російської Федерації, повідомив OSINTер. На супутникових фото — випалені чорні плями у двох точках станції, у дані NASA показують пожежу другу добу поспіль. Яке устаткування могли втратити росіяни завдяки удару СБУ та чи могла спинитись перевалка нафти?

Дані супутника підтвердили ураження дронами лінійно виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) "Тихорецька" російської компанії "Транснєфть", ідеться у дописі у Telegram-каналі Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Фото показали чорні плямі на місці двох резервуарів, розташованих на відстані кількох метрів від трубопроводів, які ведуть до насосів для перевалки нафти.

Супутникові фото з наслідками ураження ЛВДС "Тихорецька" з'явились у мережі вдень 13 березня, через добу після кадрів пожежі у Краснодарському краї та інформації джерел медіа в СБУ про дронову атаку. За оцінкою OSINTера, обидва резервуари "вигоріли повністю". Також вказані координати стратегічного об'єкта РФ, які стали ціллю України — 45.8418182, 40.1805958.

На фото з Telegram-каналу — зображення території нафтоперекачувальної станції: бачимо дві чорних плями в зоні резервуарів, навколо — ще дев'ять білих резервуарів та група непошкоджених споруд під синіми дахами (західніше).

Вибухи у РФ — фото наслідків атаки БпЛА на нафтоперекачувальну станцію "Тихорецька" 12 березня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

На супутникових фото Google maps можна роздивитись територію, по якій вдарили дрони СБУ. Бачимо будівлі магістральної станції, в яких, ймовірно, розташовані насоси для качання нафти, електродвигуни та інше устаткування. Відстань від цих споруд до точки займання — близько 100 м. Тим часом місцевість навколо обплетена трубами, по яких ішла російська нафта з магістральних нафтопроводів і перекачувалась насосами у порти Новоросійська та Туапсе. Відстань до точок займання — близько 20 м: є ймовірність пошкодження необідного обладнання, на ремонт якого РФ витратить додаткові час та гроші.

Вибухи у РФ — територія нафтоперекачувальної станції "Тихорецька" Фото: Google Maps

Вибухи у РФ — приліт на станцію "Тихорецька"

Про ситуацію на станції "Тихорецька" 12 березня написав журналіст медіа "Радіо Свобода" Марк Крутов. У соцмережі X він опублікував серію свіжих супутникових фото, які показали стовпи диму над стратегічним об'єктом РФ. Про це ж говорили дані NASA на карті пожеж FIMRS: другу добу поспіль на території фіксують підвищену температуру, яка може говорити про тривале горіння до 13 березня.

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ та про удар дронів СБУ по нафтоперекачувальній підстанції "Тихорецька" у Краснодарському краї РФ. Удар відбувся в ніч з 11 на 12 березня. Росіяни опублікували низку відео з місця подій: кадри показали масштабну пожежу, яка вирувала на території підприємства. Джерела медіа в СБУ підтвердили атаку, для гасіння якої місцева влада залучила 26 одиниць спецтехніки. При цьому губернатор не коментував ситуацію з нафтопроводом, але скаржився на начебто атаку України на газопровід "Турецького потоку".

Нагадуємо, одна з попередніх атак Сил оборони відбулась у Брянській області: сталось ураження заводу "Кремній-Ел" з виготовлення чипів для ракет "Искандер".