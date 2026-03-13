Спутник показал последствия атаки БпЛА на станцию "Тихорецкая": остановилась ли перевалка нефти

Дроны Службы безопасности Украины попали по двум резервуары нефтеперекачивающей станции "Тихорецкая" в Краснодарском крае Российской Федерации, сообщил OSINTер. На спутниковых фото — выжженные черные пятна в двух точках станции, в данные NASA показывают пожар вторые сутки подряд. Какое оборудование могли потерять россияне благодаря удару СБУ и могла ли остановиться перевалка нефти?

Данные спутника подтвердили поражение дронами линейно производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Тихорецкая" российской компании "Транснефть", говорится в сообщении в Telegram-канале Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Фото показали черные пятна на месте двух резервуаров, расположенных на расстоянии нескольких метров от трубопроводов, которые ведут к насосам для перевалки нефти.

Спутниковые фото с последствиями поражения ЛПДС "Тихорецкая" появились в сети днем 13 марта, через сутки после кадров пожара в Краснодарском крае и информации источников медиа в СБУ о беспилотной атаке. По оценке OSINTера, оба резервуара "выгорели полностью". Также указаны координаты стратегического объекта РФ, которые стали целью Украины — 45.8418182, 40.1805958.

На фото из Telegram-канала — изображение территории нефтеперекачивающей станции: видим два черных пятна в зоне резервуаров, вокруг — еще девять белых резервуаров и группа неповрежденных сооружений под синими крышами (западнее).

Взрывы в РФ — фото последствий атаки БпЛА на нефтеперекачивающую станцию "Тихорецкая" 12 марта Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

На спутниковых фото Google maps можно рассмотреть территорию, по которой ударили дроны СБУ. Видим здания магистральной станции, в которых, вероятно, расположены насосы для качания нефти, электродвигатели и другое оборудование. Расстояние от этих сооружений до точки возгорания — около 100 м. Между тем местность вокруг оплетена трубами, по которым шла российская нефть из магистральных нефтепроводов и перекачивалась насосами в порты Новороссийска и Туапсе. Расстояние до точек возгорания — около 20 м: есть вероятность повреждения необходимого оборудования, на ремонт которого РФ потратит дополнительные время и деньги.

Взрывы в РФ — территория нефтеперекачивающей станции "Тихорецкая" Фото: Google Maps

О ситуации на станции "Тихорецкая" 12 марта написал журналист медиа "Радио Свобода" Марк Крутов. В соцсети X он опубликовал серию свежих спутниковых фото, которые показали столбы дыма над стратегическим объектом РФ. Об этом же говорили данные NASA на карте пожаров FIMRS: вторые сутки подряд на территории фиксируют повышенную температуру, которая может говорить о длительном горении до 13 марта.

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ и об ударе дронов СБУ по нефтеперекачивающей подстанции "Тихорецкая" в Краснодарском крае РФ. Удар произошел в ночь с 11 на 12 марта. Россияне опубликовали ряд видео с места событий: кадры показали масштабный пожар, который бушевал на территории предприятия. Источники медиа в СБУ подтвердили атаку, для тушения которой местные власти привлекли 26 единиц спецтехники. При этом губернатор не комментировал ситуацию с нефтепроводом, но жаловался на якобы атаку Украины на газопровод "Турецкого потока".

Напоминаем, одна из предыдущих атак Сил обороны состоялась в Брянской области: произошло поражение завода "Кремний-Эл" по изготовлению чипов для ракет "Искандер".