Ізраїль відчуває дефіцит перехоплювачів ракет: запаси виснажилися ще 2025 року, — ЗМІ

На тлі війни з Іраном Ізраїль відчуває критичну нестачу перехоплювачів балістичних ракет. Запаси виснажилися ще влітку 2025 року під час військового конфлікту з Тегераном.

Ізраїль вступив у лютому війну з Іраном, не маючи достатньої кількості засобів ППО для відбиття атак балістичними ракетами. Про це виданню Semafor повідомили офіційні особи США.

У Вашингтоні вже кілька місяців знають про низькі потужності Ізраїлю, сказав один з американських чиновників, додавши, що у США залишається досить багато власних перехоплювачів ракет.

"У нас є все, що нам потрібно для захисту наших баз, нашого персоналу в регіоні та наших інтересів", — сказав американський чиновник, додавши, що Ізраїль пропонує певні заходи для вирішення браку засобів ППО.

Однак поки залишається незрозумілим, чи можуть США продати або поділитися з Ізраїлем власними протиракетами, зазначають у виданні.

Робота ПРО в Ізраїлі

Ізраїль може збивати іранські ракети з винищувачів, але перехоплювачі є одним із найефективніших засобів захисту від далекобійних ракет, оскільки система протиракетної оборони "Залізний купол" призначена для відбиття ракетних атак малої дальності.

Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що США мають "практично необмежені" запаси боєприпасів. При цьому влітку минулого року під час 12-денної війни з Іраном США випустили понад 150 перехоплювачів THAAD. За деякими підрахунками, зазначають журналісти, за перші п'ять днів цієї війни США використали перехоплювачі Patriot на суму близько 2,4 мільярда доларів.

Збита ракета

Головний представник Пентагону Шон Парнелл заявив виданню, що у відомства "є все необхідне для виконання будь-якої місії в той час і в тому місці, яке обере Трамп".

Зі свого боку прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт заявила Semafor, що запасів США "більш ніж достатньо" для досягнення цілей Трампа проти Ірану, і навіть більше.

Вона додала, що досягнення збройних сил США поряд з Армією оборони Ізраїлю говорять самі за себе — атаки іранських безпілотників знизилися на 95 відсотків, а удари балістичних ракет знизилися на 90 відсотків.

