Израиль испытывает дефицит перехватчиков ракет: запасы истощились еще в 2025 году, — СМИ

На фоне войны с Ираном Израиль испытывает критическую нехватку перехватчиков баллистических ракет. Запасы истощились еще летом 2025 года во время военного конфликта с Тегераном.

Израиль вступил в феврале войну с Ираном, не имея достаточного количества средств ПВО для отражения атак баллистическими ракетами. Об этом изданию Semafor сообщили официальные лица США.

В Вашингтоне уже несколько месяцев знают о низких мощностях Израиля, сказал один из американских чиновников, добавив, что у США остается довольно много собственных перехватчиков ракет.

"У нас есть все, что нам нужно для защиты наших баз, нашего персонала в регионе и наших интересов", — сказал американский чиновник, добавив, что Израиль предлагает некие меры по решению нехватки средств ПВО.

Однако пока остается неясным, могут ли США продать или поделиться с Израилем собственными противоракетами, отмечают в издании.

Работа ПРО в Израиле

Израиль может сбивать иранские ракеты с истребителей, но перехватчики являются одним из наиболее эффективных средств защиты от дальнобойных ракет, поскольку система противоракетной обороны "Железный купол" предназначена для отражения ракетных атак малой дальности.

"Хезболла" объявила об операции против Израиля сурой из Корана и выпустила более ста ракет (видео)

Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США имеют "практически неограниченные" запасы боеприпасов. При этом летом прошлого года во время 12-дневной войны с Ираном США выпустили более 150 перехватчиков THAAD. По некоторым подсчетам, отмечают журналисты, за первые пять дней этой войны США использовали перехватчики Patriot на сумму около 2,4 миллиарда долларов.

Сбитая ракета

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил изданию, что у ведомства "есть все необходимое для выполнения любой миссии в то время и в том месте, которое выберет Трамп".

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила Semafor, что запасов США "более чем достаточно" для достижения целей Трампа против Ирана, и даже более.

Она добавила, что достижения вооруженных сил США наряду с Армией обороны Израиля говорят сами за себя — атаки иранских беспилотников снизились на 95 процентов, а удары баллистических ракет снизились на 90 процентов.

Ранее Фокус рассказывал о том, как Белый дом планирует нарастить производство оружия на фоне войны против Ирана.

Напомним, Иран уже начал угрожать Украине за помощь Израилю.