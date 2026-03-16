У Сумській області ЗС РФ прицільно атакували кабіну зерновоза на завантаженні: водій загинув (фото)

Російська армія продовжує "сафарі" на мирних жителів у прифронтових регіонах. 16 березня окупанти вбили водія зерновоза.

Трагедія сталася в Садівській громаді Сумського району під час навантаження зерна на вантажівку, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Коли машина стояла на завантаженні, росіяни прицільно вдарили безпілотником прямо в кабіну з водієм. 40-річний чоловік загинув на місці, а кабіна після удару загорілася.

Дрон повністю знищив кабіну Фото: Сумська ОВА/ Telegram

В ОВА висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство встановило, що удар дрона стався близько 11:40.

Фото: Пресслужба прокуратури

Це — не єдиний загиблий за сьогодні. За інформацією прокуратури регіону, за 30 хвилин до трагедії в Садівській громаді ворожий безпілотник атакував мотоцикл, на якому їхав 48-річний місцевий житель територією Великописарівської громади Охтирського району. Після удару він загинув на місці.

Правоохоронці кваліфікували те, що трапилося, як воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримала працівника НАБУ на блокпосту поблизу Сум.

Пізніше з'явилася інформація, що затриманий виявився вихідцем з окупованих Росією територій, у контактах якого під час перевірки нібито було виявлено низку російських номерів.