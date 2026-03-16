В Сумской области ВС РФ прицельно атаковали кабину зерновоза на погрузке: водитель погиб (фото)

Российская армия продолжает "сафари" на мирных жителей в прифронтовых регионах. 16 марта оккупанты убили водителя зерновоза.

Трагедия произошла в Садовской общине Сумского района во время погрузки зерна на грузовик, сообщили в Сумской областной военной администрации.

Когда машина стояла на загрузке, россияне прицельно ударили беспилотником прямо в кабину с водителем. 40-летний мужчина погиб на месте, а кабина после удара загорелась.

Дрон полностью уничтожил кабину Фото: Сумская ОВА/ Telegram

В ОВА выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следствие установило, что удар дрона произошел около 11:40.

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Это – не единственный погибший за сегодня. По информации прокуратуры региона, за 30 минут до трагедии в Садовской общине вражеский беспилотник атаковал мотоцикл, на котором ехал 48-летний местный житель по территории Великописаревской общины Ахтырского района. После удара он погиб на месте.

Правоохранители квалифицировали случившееся, как военное преступление, повлекшее гибель человека.

