Вибухівка в уламках: на території Молдови впав "Шахед" (фото)

Уламки ударного російського дрона "Шахед" виявлено 17 березня в полі біля села Тудора, району Штефан-Воде, Молдова, приблизно за 500 метрів від лінії кордону з Україною.

Фотографії уламків, серед яких видно вцілілу бойову частину, опублікувало Міністерство закордонних справ Молдови.

У відомстві зазначили, що на місце виявлення виїхали військові, співробітники Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій МВС Республіки Молдова, прикордонники для дослідження і нейтралізації загрози.

"Захист населення — наш пріоритет. Закликаємо людей бути спокійними та дотримуватися рекомендацій влади", — заявили в МЗС.

Прикордонна поліція Молдови повідомила більше подробиць нічного інциденту. За словами правоохоронців, вранці 17 березня 2026 року о 01:30 у зоні відповідальності Оланешті, на правому фланзі, приблизно за 200 м від державного кордону, у напрямку Яски (Україна) — Крокмаз (Республіка Молдова), співробітники прикордонної поліції помітили і почули невідомий літальний апарат, схожий на безпілотник "Шахед".

"За наявними на місці даними, об'єкт було виявлено на висоті до 150 м, пролітаючи над повітряним простором Республіки Молдова в зазначеному секторі, а потім рухаючись у напрямку населеного пункту Кеплані", — йдеться в повідомленні.

На підставі наявних даних було вжито всіх процесуальних заходів відповідно до чинного законодавства. Територію оточили до з'ясування всіх обставин, а також викликали вибухотехніків. Після вивчення всіх обставин буде проведено контрольований підрив бойової частини.

Зазначимо, що востаннє "Шахед" залітав на територію Молдови в ніч на 14 березня, коли ЗС РФ укотре обстрілювали Україну. Пізніше він покинув повітряний простір країни.

Нагадаємо, російська атака на Дністровську гідроелектростанцію в Україні загрожує водопостачанню в Молдові, оскільки після удару стався розлив нафти.

Президент країни Майя Санду заявила, що державі загрожує екологічна катастрофа.