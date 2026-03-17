Взрывчатка в обломках: на территории Молдовы рухнул "Шахед" (фото)

Обломки ударного российского дрона "Шахед" обнаружены 17 марта в поле возле села Тудора, района Штефан-Водэ, Молдова, примерно в 500 метрах от линии границы с Украиной.

Фотографии обломков, среди которых видна неразорвавшаяся боевая часть, опубликовало Министерство иностранных дел Молдовы.

В ведомстве отметили, что на место обнаружения выехали военные, сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Молдова, пограничники для исследования и нейтрализации угрозы.

Фото: МИД Молдовы

"Защита населения – наш приоритет. Призываем людей быть спокойными и придерживаться рекомендаций власти", — заявили в МИД.

Пограничная полиция Молдовы сообщила больше подробностей ночного инцидента. По словам правоохранителей, утром 17 марта 2026 года в 01:30 в зоне ответственности Оланешти, на правом фланге, примерно в 200 м от государственной границы, в направлении Яски (Украина) — Крокмаз (Республика Молдова), сотрудники пограничной полиции заметили и услышали неизвестный летательный аппарат, похожий на беспилотник "Шахед".

"По имеющимся на месте данным, объект был обнаружен на высоте до 150 м, пролетая над воздушным пространством Республики Молдова в указанном секторе, а затем двигаясь в направлении населенного пункта Кэплани", — говорится в сообщении.

На основании имеющихся данных были приняты все процессуальные меры в соответствии с действующим законодательством. Территорию оцепили до выяснения всех обстоятельств, а также вызвали взрывотехников. После изучения всех обстоятельств будет произведен контролированный подрыв боевой части.

Отметим, что последний раз "Шахед" залетал на территорию Молдовы в ночь на 14 марта, когда ВС РФ в очередной раз обстреливали Украину. Позже он покинул воздушное пространство страны.

Напомним, российская атака на Днестровскую гидроэлектростанцию в Украине угрожает водоснабжению в Молдове, поскольку после удара произошел разлив нефти.

Президент страны Майя Санду заявила, что государству угрожает экологическая катастрофа.