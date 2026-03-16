В Молдове объявили экологическую тревогу после удара РФ по Днестровской ГЭС

Атаки РФ угрожают не только Украине, но и жителям Молдовы. Ведь Кишинев может столкнуться с проблемой загрязнения воды.

Президент Молдовы Майя Санду заявила на Х, что российская атака на Днестровскую гидроэлектростанцию в Украине угрожает водоснабжению в Молдове. Ведь произошел разлив нефти.

Майя Санду сообщила об ударе по Днестровской ГЭС

"Мы объявили экологическую тревогу и действуем для защиты наших людей. Россия несет полную ответственность", — сообщила Санду.

Россия атаковала Днестровскую гидроэлектростанцию в Черновицкой области 7 марта, что уже привело к разливу нефти в реке.

Что известно о загрязнении Днестра

После атаки российской армии по Днестровской ГЭС специалисты обнаружили в воде следы технических масел.

По предварительным данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, загрязнение может быть связано с утечкой ракетного топлива.

Відео дня

"После атаки РФ на Днестровскую ГЭС Украина работает в постоянной координации со всеми ответственными службами и Республикой Молдова, чтобы оперативно реагировать на экологические риски для Днестра. В рамках Днестровской комиссии мы обеспечиваем быстрый обмен информацией, согласовываем совместные решения и объединяем усилия, чтобы сдержать распространение загрязнения и минимизировать его последствия для окружающей среды и людей", — отметила Ирина Овчаренко, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Потоки загрязненной воды распространились вниз по течению Днестра. Есть угроза для питьевых водозаборов Одессы (Украина), а также Кишинева и Сорок (Молдова).

На фоне экологических рисков правительство Молдовы уже обратилось за поддержкой к Европейскому Союзу, как сообщил премьер-министр страны Александру Мунтяну.

Кроме того, Украина и Молдова договорились совместно обратиться к международным организациям с призывом осудить действия России, которые привели к повреждению гидроэнергетической инфраструктуры и загрязнению Днестра.

Последствия для Молдовы будут разрушительными, если Россия разрушит Днестровскую ГЭС.

Напомним, ВС России два года назад ударили восемью ракетами по ДнепроГЭС. Экоинспекторы зафиксировали засорение почв и пятно нефтепродуктов массой до полутонны.