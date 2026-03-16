У Молдові оголосили екологічну тривогу після удару РФ по Дністровській ГЕС

Атаки РФ загрожують не тільки Україні, а й мешканцям Молдови. Адже Кишинів може зіткнутись із проблемою забруднення води.

Президент Молдови Майя Санду заявила на Х, що російська атака на Дністровську гідроелектростанцію в Україні загрожує водопостачанню в Молдові. Адже стався розлив нафти.

Майя Санду повідомила про удар по Дністровській ГЕС Фото: Скріншот

"Ми оголосили екологічну тривогу та діємо для захисту наших людей. Росія несе повну відповідальність", - повідомила Санду.

Росія атакувала Дністровську гідроелектростанцію в Чернівецькій області 7 березня, що вже призвело до розливу нафти в річці.

Що відомо про забруднення Дністра

Після атаки російської армії по Дністровській ГЕС фахівці виявили у воді сліди технічних мастил.

За попередніми даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, забруднення може бути пов'язане з витоком ракетного палива.

"Після атаки РФ на Дністровську ГЕС Україна працює в постійній координації з усіма відповідальними службами та Республікою Молдова, щоб оперативно реагувати на екологічні ризики для Дністра. У межах Дністровської комісії ми забезпечуємо швидкий обмін інформацією, узгоджуємо спільні рішення та об’єднуємо зусилля, щоб стримати поширення забруднення і мінімізувати його наслідки для довкілля та людей", - наголосила Ірина Овчаренко, заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

Потоки забрудненої води поширилися вниз за течією Дністра. Є загроза для питних водозаборів Одеси (Україна), а також Кишинева і Сорок (Молдова).

На тлі екологічних ризиків уряд Молдови вже звернувся по підтримку до Європейського Союзу, як повідомив прем'єр-міністр країни Александру Мунтяну.

Крім того, Україна і Молдова домовилися спільно звернутися до міжнародних організацій із закликом засудити дії Росії, які призвели до пошкодження гідроенергетичної інфраструктури та забруднення Дністра.

Нагадаємо, Фокус писав, що наслідки для Молдови будуть руйнівними, якщо Росія зруйнує Дністровську ГЕС.

Нагадаємо, ЗС Росії два роки тому вдарили вісьмома ракетами по ДніпроГЕС. Екоінспектори зафіксували засмічення ґрунтів і пляму нафтопродуктів масою до півтонни.