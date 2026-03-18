Копали глибше: двоє військових 30-ї бригади рік тримали позиції на Донеччині

Двоє українських військових із 30-ї окремої механізованої бригади рік тримали свою позицію на Краматорському напрямку. Бійці кажуть, що не відступали, бо треба було охороняти позицію, щоб російські війська не змогли дістатися до траси та піти на Слов'янськ.

Про це повідомили у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Саме їх бійці провели евакуацію, яка тривала три доби.

Один з військових розповів, що на свою позицію він зайшов у березні минулого року, а вийшов тільки у 2026 році.

"В основному ми були під землею. Вкопувалися якомога глибше, щоб нас не дістала важка артилерія. Нас тоді штурмували, коли нашу позицію розібрали. Сусідній підрозділ нас забрав до себе, показав дорогу", — розповів інший боєць.

Також вони подякували бійцям підрозділу "Скеля". Адже, за їх словами, вони мали інші задачі, але все одно прийшли їм на допомогу. Один з військових навіть сказав, що думав, що вийти їм з цих позицій взагалі неможливо.

Відео дня

"До нас зайшли двоє хлопців, вони робили зачистку. Вони не чекали погоди чи ще там чогось. Велика подяка їм", — розповів військовий.

У повідомленні бійців полку "Скеля" йдеться, що їм довелося пройти ворожим тилом, щоб вийти до бійців і вирвати їх із пастки.

Нагадаємо, що українські бійці пробралися на танк-черепаху РФ і взяли в полон росіян, які там перебували. Після цього на панцирник повісили український прапор, завели і разом із полоненими окупантами вирушили на позиції Сил оборони. Блискучу спецоперацію із захоплення ворожого танку провели бійці 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Також Фокус писав, що Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на межі Дніпропетровської та Запорізької області. Відповідну заяву зробили у Генеральному штабі 10 березня. Завдяки успішним спецопераціям вдалось відсунути підрозділи Збройних сил Російської Федерації з раніше зайнятих територій на Дніпропетровщині.