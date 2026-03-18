Копали глубже: двое военных 30-й бригады год держали позиции в Донецкой области

Двое украинских военных из 30-й отдельной механизированной бригады год держали свою позицию на Краматорском направлении. Бойцы говорят, что не отступали, потому что надо было охранять позицию, чтобы российские войска не смогли добраться до трассы и пойти на Славянск.

Об этом сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Именно их бойцы провели эвакуацию, которая длилась трое суток.

Один из военных рассказал, что на свою позицию он зашел в марте прошлого года, а вышел только в 2026 году.

"В основном мы были под землей. Вкапывались как можно глубже, чтобы нас не достала тяжелая артиллерия. Нас тогда штурмовали, когда нашу позицию разобрали. Соседнее подразделение нас забрало к себе, показало дорогу", — рассказал другой боец.

Также они поблагодарили бойцов подразделения "Скала". Ведь, по их словам, они имели другие задачи, но все равно пришли им на помощь. Один из военных даже сказал, что думал, что выйти им с этих позиций вообще невозможно.

"К нам зашли двое ребят, они делали зачистку. Они не ждали погоды или еще там чего-то. Большая благодарность им", — рассказал военный.

В сообщении бойцов полка "Скала" говорится, что им пришлось пройти вражеским тылом, чтобы выйти к бойцам и вырвать их из ловушки.

