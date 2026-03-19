ВМС України показали кадри удару по "Алмаз-Антей" в Криму: летіли, не ховаючись (відео)

Виробничі потужності компанії "Алмаз-Антей" Російської Федерації, які працювали на території окупованого Севастополя, повністю зруйновані завдяки спецоперації Військово-Морських сил України, повідомила пресслужба підрозділу. Спецоперацію втілили у життя завдяки співпраці з бійцями Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем. На відео з кадрами удару — десяток безпілотників, які один за одним б'ють по цехах підприємства. Які втрати ЗС РФ завдяки новому удару Сил оборони?

Дрони ВМС ЗСУ влучили по виробничо-технічному центру російського підприємства "Армаз-Антей", яке ремонтувало та обслуговували засоби ППО російської армії, ідеться у повідомленні командування у Telegram-каналі. Завдяки вдалому відпрацюванню у росіян зменшаться можливості відновлювати ЗРК С-400, С-300ПМ2, "Бук-М2/М3", "Тор-М2" і також радіолокаційні станції, які захищають окупований Крим від ударів з повітря.

У дописі ВМС ЗСУ додається, що крім цехів, у районі Стрілецької бухти вдалось влучити по казармі ЗС РФ: масштаби втрати поки що не відомі. Підрозділ опублікував хвилинне відео, перша половина якого — кадри влучання по "Алмаз-Антей". Камера першого ударного безпілотника показує цілі дво-триповерхові виробничі приміщення. Кожен наступний кадр — стан цехів все гірший і гірший: все більше потрощених стін та вікон. Останні кадри фіксують руїни на місці виробничого цеху. Наступні кілька секунд — атака на казарми російської армії. Під час усієї атаки не помітно слідів роботи засобів ППО ЗС РФ: немає ні перешкод, ні слідів пострілів ЗРК чи кулеметів. На відео також є докази ураження цілей — це масштабна пожежа в одній з точок влучання та руїни на місці цехів "Алмаз-Антей".

Пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ не уточнила, яку саме модель ударних БпЛА використали для атаки в Криму 19 березня. 17 березня Фокус писав про відпрацювання Сил спеціальних операцій, які підірвали ракетну установку С-400 на окупованому півострові. При цьому у попередніх звітах підрозділу ішлося про те, що для атак по ворожих цілях вони використовують дрони FP-2 з вагою бойової частини в 100 кг.

