ВМС Украины показали кадры удара по "Алмаз-Антей" в Крыму: летели, не прячась (видео)

Производственные мощности компании "Алмаз-Антей" Российской Федерации, которые работали на территории оккупированного Севастополя, полностью разрушены благодаря спецоперации Военно-Морских сил Украины, сообщила пресс-служба подразделения. Спецоперацию воплотили в жизнь благодаря сотрудничеству с бойцами Сил специальных операций и Сил беспилотных систем. На видео с кадрами удара — десяток беспилотников, которые один за другим бьют по цехам предприятия. Какие потери ВС РФ благодаря новому удару Сил обороны?

Дроны ВМС ВСУ попали по производственно-техническому центру российского предприятия "Армаз-Антей", которое ремонтировало и обслуживало средства ПВО российской армии, говорится в сообщении командования в Telegram-канале. Благодаря удачной отработке у россиян уменьшатся возможности восстанавливать ЗРК С-400, С-300ПМ2, "Бук-М2/М3", "Тор-М2" и также радиолокационные станции, которые защищают оккупированный Крым от ударов с воздуха.

В заметке ВМС ВСУ добавляется, что кроме цехов, в районе Стрелецкой бухты удалось попасть по казарме ВС РФ: масштабы потерь пока не известны. Подразделение опубликовало минутное видео, первая половина которого — кадры попадания по "Алмаз-Антей". Камера первого ударного беспилотника показывает целые двух-трехэтажные производственные помещения. Каждый следующий кадр — состояние цехов все хуже и хуже: все больше разбитых стен и окон. Последние кадры фиксируют руины на месте производственного цеха. Следующие несколько секунд — атака на казармы российской армии. Во время всей атаки не заметно следов работы средств ПВО ВС РФ: нет ни шумов, ни следов выстрелов ЗРК или пулеметов. На видео также есть доказательства поражения целей — это масштабный пожар в одной из точек попадания и руины на месте цехов "Алмаз-Антей".

Відео дня

Пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ не уточнила, какую именно модель ударных БпЛА использовали для атаки в Крыму 19 марта. 17 марта Фокус писал об отработке Сил специальных операций, которые взорвали ракетную установку С-400 на оккупированном полуострове. При этом в предыдущих отчетах подразделения говорилось, что для атак по вражеским целям они используют дроны FP-2 с весом боевой части в 100 кг.

Новость дополняется...