США та Ізраїль атакували іранський атомний об'єкт, — Tasnim

У суботу, 21 березня, нібито було завдано удару по іранському атомному об'єкту. Витоків радіоактивних матеріалів не зафіксовано.

США та Ізраїль завдали спільного удару по ядерному об'єкту в Натанзі. Про це повідомляє іранське агентство Tasnim з посиланням на організацію з атомної енергії Ірану.

"Комплекс зі збагачення імені шахіда Ахмаді Роушана в Натанзі сьогодні вранці було атаковано", — йдеться в заяві.

Повідомлення агентства Tasnim Фото: скриншот

У повідомленні наголошується, що витоків радіоактивних матеріалів унаслідок ракетного удару не зафіксовано.

Загроза для населення прилеглих районів відсутня.

Варто зазначити, що Tasnim News Agency, як наголошує Центр протидії дезінформації (ЦПД), є іранським пропагандистським медіа, що тісно пов'язане з режимом аятол і відіграє значну роль у формуванні наративів у міжнародних справах, включно з російсько-українською війною. Агентство підкреслює "нейтральну" позицію Ірану щодо російсько-української війни, заперечуючи звинувачення в постачанні Росії безпілотників або ракет. Репортажі агентства супроводжуються антизахідною риторикою.

Відео дня

Нагадаємо, на початку березня Тегеран повідомляв про ураження головного центру зі збагачення урану в Натанзі. Про удар на засіданні ради країн МАГАТЕ повідомив посол Ірану Реза Наджафі.

Сполучені Штати щонайменше тричі вдарили по території ядерного об'єкта Натанз в Ірані, звернули увагу OSINTери, вивчивши супутникові фотографії.

У червні 2025 року Сполучені Штати атакували три ядерні об'єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Президент США Дональд Трамп тоді зазначав, що ключові об'єкти зі збагачення урану було знищено.