США и Израиль атаковали иранский атомный объект, — Tasnim

В суботу, 21 марта, якобы был нанесен удар по иранскому атомному объекту. Утечек радиоактивных материалов не зафиксировано.

США и Израиль нанесли совместный удар по ядерному объекту в Натанзе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim на со ссылкой организацию по атомной энергии Ирана.

"Комплекс по обогащению имени шахида Ахмади Роушана в Натанзе сегодня утром был атакован", – говорится в заявлении.

Сообщение агентства Tasnim Фото: скриншот

В сообщении отмечается, что утечек радиоактивных материалов в результате ракетного удара не зафиксировано.

Угроза для населения прилегающих районов отсутствует.

Стоит отметить, что Tasnim News Agency, как подчеркивает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), является иранским пропагандистским медиа, которое тесно связано с режимом аятолл и играет значительную роль в формировании нарративов по международным делам, включая российско-украинскую войну. Агентство подчеркивает "нейтральную" позицию Ирана в отношении российско-украинской войны, отрицая обвинения в поставке России беспилотников или ракет. Репортажи агентства сопровождаются антизападной риторикой.

Напомним, в начале марта Тегеран сообщал о поражении главного центра по обогащению урана в Натанзе. Об ударе на заседании совета стран МАГАТЭ сообщил посол Ирана Реза Наджафи.

Соединенные Штаты минимум три раза ударили по территории ядерного объекта Натанз в Иране, обратили внимание OSINTеры, изучив спутниковые фотографии.

В июне 2025 года Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп тогда отмечал, что ключевые объекты по обогащению урана были уничтожены.