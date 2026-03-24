Іран дав сигнал США: Хаменеї, ймовірно, схвалив переговори, — Ynet

За даними ізраїльських ЗМІ, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час телефонної розмови зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявив, що верховний лідер країни погодився на переговори з Вашингтоном. Водночас у Тегерані окреслили умови, за яких можливе завершення війни та подальший діалог.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі під час телефонної розмови зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом повідомив про згоду верховного лідера країни на переговори з Вашингтоном, написало ізраїльське видання Ynet.

За словами джерела, йдеться про позицію, яку підтримує керівництво Ірану. Інформацію про цей контакт оприлюднило ізраїльське медіа з посиланням на високопоставленого представника Тегерана.

Як зазначається, сама розмова між Арагчі та Віткоффом відбулася 19 березня. Водночас Ізраїль про прямі контакти між США та Іраном не був попереджений. Цей факт підкреслює чутливість і закритий характер комунікації між сторонами. Але, незважаючи на рішення не залучати Ізраїль, Єрусалим дізнався про розмову завдяки іншим джерелам.

Відео дня

Співрозмовник видання пояснив, що для іранської сторони було важливо продемонструвати американцям внутрішню ієрархію влади. Зокрема, Арагчі прагнув дати зрозуміти, що представляє позицію керівництва країни. Таким чином Тегеран намагався посилити довіру до своїх сигналів у діалозі.

Сам факт прямих контактів між Тегераном і Вашингтоном відбувається на тлі складної геополітичної ситуації та посилення регіональної напруги. За даними джерел, Іран намагається використати переговорний процес як інструмент для збереження власних стратегічних позицій, зокрема у військовій та ядерній сферах.

Під час розмови іранський міністр заявив, що верховний лідер Моджтаба Хаменеї підтримує якнайшвидше завершення війни. Водночас це можливо лише за виконання умов, висунутих Тегераном. За даними джерела, ці вимоги загалом відповідають тим, що вже обговорювалися під час переговорів у Женеві до початку війни.

Тегеран прагне уникнути повної ізоляції та шукає можливості для маневру у відносинах із Заходом. При цьому Іран не демонструє готовності до односторонніх поступок, а переговори розглядає як взаємний процес із чіткими умовами.

Зокрема, Іран готовий розглянути варіант вивезення збагаченого урану до Росії. Однак Тегеран не погоджується на повну відмову від власної ядерної програми. Так само країна не планує відмовлятися від розвитку балістичних ракет.

Нагадаємо, що трейдери уклали угоди з нафтовими ф’ючерсами приблизно на 580–600 млн доларів за 15 хвилин до заяви президента США Дональда Трампа про «продуктивні» переговори з Іраном. Після цієї заяви ціни на нафту різко знизилися, а раніше куплені контракти зросли в ціні, що могло принести значний прибуток. При цьому обсяги торгів різко підскочили буквально за секунди.

Раніше ми також інформували, що всередині Ірану існують різні групи впливу, які можуть по-різному оцінювати перспективи переговорів із США. За оцінками аналітиків, саме внутрішній баланс сил визначає, наскільки далеко Тегеран готовий зайти у діалозі. Водночас остаточні рішення залишаються за верховним лідером, який контролює ключові напрями політики країни.