Иран дал сигнал США: Хаменеи, вероятно, одобрил переговоры, — Ynet

По данным израильских СМИ, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время телефонного разговора со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом заявил, что верховный лидер страны согласился на переговоры с Вашингтоном. В то же время в Тегеране обозначили условия, при которых возможно завершение войны и дальнейший диалог.

По словам источника, речь идет о позиции, которую поддерживает руководство Ирана. Информацию об этом контакте обнародовало израильское медиа со ссылкой на высокопоставленного представителя Тегерана.

Как отмечается, сам разговор между Арагчи и Уиткоффом состоялся 19 марта. В то же время Израиль о прямых контактах между США и Ираном не был предупрежден. Этот факт подчеркивает чувствительность и закрытый характер коммуникации между сторонами. Но, несмотря на решение не привлекать Израиль, Иерусалим узнал о разговоре благодаря другим источникам.

Відео дня

Собеседник издания пояснил, что для иранской стороны было важно продемонстрировать американцам внутреннюю иерархию власти. В частности, Арагчи стремился дать понять, что представляет позицию руководства страны. Таким образом Тегеран пытался усилить доверие к своим сигналам в диалоге.

Сам факт прямых контактов между Тегераном и Вашингтоном происходит на фоне сложной геополитической ситуации и усиления региональной напряженности. По данным источников, Иран пытается использовать переговорный процесс как инструмент для сохранения собственных стратегических позиций, в частности в военной и ядерной сферах.

Во время разговора иранский министр заявил, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи поддерживает скорейшее завершение войны. В то же время это возможно только при выполнении условий, выдвинутых Тегераном. По данным источника, эти требования в целом соответствуют тем, что уже обсуждались во время переговоров в Женеве до начала войны.

Тегеран стремится избежать полной изоляции и ищет возможности для маневра в отношениях с Западом. При этом Иран не демонстрирует готовности к односторонним уступкам, а переговоры рассматривает как взаимный процесс с четкими условиями.

В частности, Иран готов рассмотреть вариант вывоза обогащенного урана в Россию. Однако Тегеран не соглашается на полный отказ от собственной ядерной программы. Так же страна не планирует отказываться от развития баллистических ракет.

Напомним, что трейдеры заключили сделки с нефтяными фьючерсами примерно на 580-600 млн долларов за 15 минут до заявления президента США Дональда Трампа о "продуктивных" переговорах с Ираном. После этого заявления цены на нефть резко снизились, а ранее купленные контракты выросли в цене, что могло принести значительную прибыль. При этом объемы торгов резко подскочили буквально за секунды.

Ранее мы также информировали, что внутри Ирана существуют различные группы влияния, которые могут по-разному оценивать перспективы переговоров с США. По оценкам аналитиков, именно внутренний баланс сил определяет, насколько далеко Тегеран готов зайти в диалоге. В то же время окончательные решения остаются за верховным лидером, который контролирует ключевые направления политики страны.