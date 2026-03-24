Трейдеры поставили на нефть почти $600 млн за 15 минут до заявления Трампа о переговорах с Ираном

Ряд трейдеров сделали ставки на бирже на приобретение нефтяных фьючерсов примерно на 580 миллионов долларов за 15 минут до поста Дональда Трампа о "продуктивных" переговорах с Ираном. Эта публикация привела к падению цен на нефть.

Соответственно из-за этого фьючерсные контракты на Brent и West Texas Intermediate, которые были приобретены за 15 минут до поста Трампа, выросли в цене. Об этом сообщает издание Financial Times.

Объемы торгов нефтью Brent и WTI выросли за 27 секунд. Пока неизвестно, были ли приобретены все фьючерсные контракты одной компанией или несколькими.

В то же время один из рыночных стратегов американского брокера объяснил, что отследить связь в этой ситуации было бы непросто.

Представитель Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что единственной целью Трампа и должностных лиц его администрации является делать все, что будет лучшим для американского народа. В то же время Белый дом не потерпит, чтобы чиновники наживались на инсайдерской информации. Однако эту публикацию он назвал бездоказательной, безосновательной и безответственно освещенной.

Відео дня

Ранее в Вашингтоне заявили, что датой окончания войны Штаты определили 9 апреля, оставив запас времени для решения вопросов с Ираном в дипломатической плоскости.

В Тегеране же, напротив, отрицают любые переговоры с США, уверяя, что противник понимает только язык ракет и силы.

Иранские официальные лица заявили, что до тех пор, пока США полностью не выведут войска, не эвакуируют свои базы в регионе, не выплатят компенсацию и не получат действительные гарантии не повторения агрессии, война не закончится, и Ормузский пролив не будет вновь открыт.

Тем временем британский политик Джордж Галлоуэй, известный своими неоднозначными взглядами и убеждениями, заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп сейчас не в лучшей форме и переживает нервный срыв из-за событий на Ближнем Востоке. Галлоуэй утверждает, что об этом знает все близкое окружение Трампа, и призывает их отстранить главу Белого дома.

Сам Дональд Трамп сообщил, что США прекращают удары по Ирану на пять дней после "успешных" переговоров.