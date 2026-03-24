Трейдери поставили на нафту майже $600 млн за 15 хвилин до заяви Трампа про переговори з Іраном

Низка трейдерів зробили ставки на біржі на придбання нафтових ф'ючерсів приблизно на 580 мільйонів доларів за 15 хвилин до посту Дональда Трампа про "продуктивні" перемовини з Іраном. Ця публікація призвела до падіння цін на нафти.

Відповідно через це ф'ючерсні контракти на Brent та West Texas Intermediate, які були придбані за 15 хвилин до посту Трампа, зросли в ціні. Про це повідомляє видання Financial Times.

Обсяги торгів нафтою Brent та WTI зросли за 27 секунд. Наразі невідомо, чи були придбані всі ф'ючерсні контракти однією компанією, чи декількома.

Водночас один з ринкових стратегів американського брокера пояснив, що відстежити зв'язок в цій ситуації було б непросто.

Речник Білого дому Куш Десаї наголосив, що єдиною метою Трампа та посадовців його адміністрації є робити все, що буде найкращим для американського народу. Водночас Білий дім не потерпить, аби посадовці наживалися на інсайдерській інформації. Однак цю публікацію він назвав бездоказовою, безпідставною та безпідповідально висвітленою.

Раніше у Вашингтоні заявили, що датою закінчення війни Штати визначили 9 квітня, залишивши запас часу для розв'язання питань з Іраном у дипломатичній площині.

У Тегерані ж, навпаки, заперечують будь-які переговори зі США, запевняючи, що противник розуміє тільки мову ракет і сили.

Іранські офіційні особи заявили, що доти, доки США повністю не виведуть війська, не евакуюють свої бази в регіоні, не виплатять компенсацію і не отримають дійсні гарантії не повторення агресії, війна не закінчиться, і Ормузьку протоку не буде знову відкрито.

Тим часом британський політик Джордж Ґалловей, відомий своїми неоднозначними поглядами і переконаннями, заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп зараз не в найкращій формі і переживає нервовий зрив через події на Близькому Сході. Ґалловей стверджує, що про це знає все близьке оточення Трампа, і закликає їх усунути главу Білого дому.

Сам Дональд Трамп повідомив, що США припиняють удари по Ірану на п'ять днів після "успішних" переговорів.