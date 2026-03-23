Усі про це знають: британський політик заявив про нервовий зрив у Трампа

Британський політик Джордж Ґалловей, відомий своїми неоднозначними поглядами і переконаннями, заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп зараз не в найкращій формі.

За його словами, Трамп нібито переживає нервовий зрив через події на Близькому Сході.

"Венс це знає. Військові це знають. Кабінет міністрів це знає. ЗМІ це знають. Громадськість це знає", — написав він, закликавши змістити його з посади глави держави.

Звідки він узяв цю інформацію, Ґалловей не уточнює, як і не надає чогось суттєвішого як доказ, ніж гучні заяви.

Ґалловей давно прославився своїми скандальними висловлюваннями. Його неодноразово звинувачували в антисемітизмі за категоричну антиізраїльську позицію. У 2003 році його навіть виключили з Лебористської партії за те, що він закликав арабські країни до збройних дій проти військ Великої Британії та США, які збиралися вторгнутися в Ірак.

Відео дня

Йому також закидали дві зустрічі з колишнім президентом Іраку Саддамом Хусейном, який був повалений і страчений після вторгнення 2003 року.

Сам Ґалловей називав себе лівим антиімперіалістом і зізнавався, що вважає розпад Радянського Союзу "катастрофою".

Наразі він продовжує активно критикувати США і зокрема Дональда Трампа за війну на Близькому Сході, не обираючи виразів. Наприклад, він звинуватив США в ударі по початковій школі біля Ормузької протоки. 28 лютого ракета влучила безпосередньо в школу "Шаджаре-Тайебе" в Мінабі, на півдні Ірану, в провінції Хормозган, зруйнувавши її бетонну будівлю і вбивши десятки дівчаток віком від семи до 12 років. Іранські ЗМІ писали, що загинули 168 осіб, ще 95 дістали поранення.

Тим часом глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що США припиняють удари по Ірану на п'ять днів після "успішних" переговорів.

Політик повідомив, США відкладають удари по іранських електростанціях на п'ять днів — у зв'язку з початком переговорів. Президент США дав наказ армії зупинитися. На його заяву одразу відреагували ринки. Адже ціна паливо одразу почала падати.

Зі свого боку в Ірані відповіли, що жодних переговорів не було, а Трамп спасував перед погрозами.

22 березня Дональд Трамп дав Ірану 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку. Відповідну заяву президент США зробив у своїй соцмережі Truth Social. Політик написав, що США знищать електростанції Ірану, якщо Тегеран протягом двох діб не відкриє Ормузьку протоку.

У відповідь Іран пообіцяв занурити країни Перської затоки в блекаут. Відповідну заяву режиму аятол опублікувало Іранське інформаційне агентство Mehr 22 березня.