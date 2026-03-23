Все об этом знают: британский политик заявил о нервном срыве у Трампа

Британский политик Джордж Галлоуэй, известный своими неоднозначными взглядами и убеждениями, заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп сейчас не в лучшей форме.

По его словам, Трамп якобы переживает нервный срыв из-за событий на Ближнем Востоке.

"Вэнс это знает. Военные это знают. Кабинет министров это знает. СМИ это знают. Общественность это знает", – написал он, призвав сместить его с поста главы государства.

Откуда он взял эту информацию, Галлоуэй не уточняет, как и не предоставляет чего-то более существенного в качестве доказательства, чем громкие заявления.

Галлоуэй давно прославился своими скандальными высказываниями. Его неоднократно обвиняли в антисемитизме за категорическую антиизраильскую позицию. В 2003 году его даже исключили из Лебористской партии за то, что он призывал арабские страны к вооруженным действиям против войск Великобритании и США, которые собирались вторгнуться в Ирак.

Ему также вменяли две встречи с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, который был свергнут и казнен после вторжения в 2003 году.

Сам Галлоуэй называл себя левым антиимпериалистом и признавался, что считает распад Советского Союза "катастрофой".

Сейчас он продолжает активно критиковать США и в частности Дональда Трампа за войну на Ближнем Востоке, не выбирая выражений. Например, он обвинил США в ударе по начальной школе возле Ормузского пролива. 28 февраля ракета попала непосредственно в школу "Шаджаре-Тайебе" в Минабе, на юге Ирана, в провинции Хормозган, разрушив ее бетонное здание и убив десятки девочек в возрасте от семи до 12 лет. Иранские СМИ писали, что погибли 168 человек, еще 95 получили ранение.

Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США прекращают удары по Ирану на пять дней после "успешных" переговоров.

Политик сообщил, США откладывают удары по иранским электростанциям на пять дней — в связи с началом переговоров. Президент США дал приказ армии остановиться. На его заявление сразу отреагировали рынки. Ведь цена топливо сразу начала падать.

В свою очередь в Иране ответили, что никаких переговоров не было, а Трамп спасовал перед угрозами.

22 марта Дональд Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы открыть Ормузский пролив. Соответствующее заявление президент США сделал в своей соцсети Truth Social. Политик написал, что США уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив.

В ответ Иран пообещал погрузить страны Персидского залива в блэкаут. Соответствующее заявление режима аятолл опубликовало Иранское информационное агентство Mehr 22 марта.