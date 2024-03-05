В парламент Британии избрали экс-ведущего RT и любителя СССР Галлоуэя: чем он прославился

По словам Джорджа Галлоуэя, он является "левым антиимпериалистом" и считает, что распад Советского Союза — самая большая трагедия в его жизни. Также он отметился неоднозначными комментариями в отношении Украины и президента Владимира Зеленского.

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Британский политик, известный своими контроверзными взглядами и убеждениями, вновь вернулся в центр внимания после победы на дополнительных выборах. Джордж Галлоуэй, бывший член Лейбористской партии и заядлый критик ее политики, вернулся в британскую политическую арену от имени своей собственной партии. Об этом сообщает BBC News.

Специальные выборы в избирательном округе Рочдейл в Манчестере были назначены после смерти предыдущего члена парламента от Лейбористской партии Тони Ллойда в январе 2024 года. Галлоуэй одержал победу, набрав 39,7% голосов. Кандидат от правящей Консервативной партии, Пол Эллисон, получил 12% голосов, в то время как Азхар Али, также из Лейбористской партии, собрал чуть менее 7,7% голосов. Али был лишен поддержки со стороны партии в ходе предвыборной кампании из-за антисемитских заявлений, опубликованных в его адрес.

Галлоуэй выступал на выборах в качестве главы Рабочей партии Великобритании, которую он создал пять лет назад. Его победа стала первым случаем, когда его партия, часто описываемая как популистская и крайне левая, получила представительство в Палате общин. Галлоуэй прославился своими высказываниями и контрверзными действиями еще будучи членом Лейбористской партии, где он пробыл в течение десятилетий в разные периоды с 1987 по 2010 и с 2012 по 2015 год.

Политическая карьера 70-летнего Галлоуэя была полна скандалов и споров. Его часто обвиняли в антисемитизме за его высказывания и радикально антиизраильскую позицию. В 2003 году он был исключен из Лейбористской партии за призыв арабских государств к военным действиям против британских и американских войск, собиравшихся вторгнуться в Ирак. Его также обвиняли в том, что он дважды встречался с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, который был свергнут и казнен после вторжения в 2003 году.

2003 году консервативное британское издание "Дэйли Телеграф", ссылаясь на документы иракской разведки, сообщила, что в предыдущие годы Хусейн предоставил Галлоуэю право торговать 3 млн баррелей нефти каждые шесть месяцев в обход программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие", и британский политик получал доход в размере £350 тыс. в год от доли послепродажного обслуживания. Галлоуэй подал на издание в суд за клевету, выиграл иск и обязал издателя "Дэйли Телеграф" выплатить £150 тыс. в качестве компенсации ущерба.

Гэллоуэй перед Иракской войной в 2002 году в интервью "Гардиан" заявлял: "Я — левый антиимпериалист. Если вы спрашиваете, поддерживал ли я Советский Союз, да, я поддерживал. Да, я действительно поддерживал Советский Союз, и я думаю, что исчезновение Советского Союза — самая большая катастрофа моей жизни. Если бы был Советский Союз сегодня, то у нас не было бы этой беседы о нашем погружении в новую войну на Ближнем Востоке, и США не разрушали бы весь земной шар".

Работа на роспропаганду и высказывания о Зеленском

Кроме того, как сообщает российская компания RT, с 2013 по 2022 год был ведущим этой компании, вместе с женой вел программу "Вокруг света с Джорджем Галлоуэем".

Также он отметился неоднозначными комментариями в отношении Украины и президента Владимира Зеленского. В частности он говорил о нем: "Ему повезет, если ему удастся сбежать из страны живым".

Напомним, 5 марта стало известно, что в Верховной Раде возник скандал из-за выезда народных депутатов за границу. По словам нардепа Алексея Гончаренко, ряд фракций пригрозили, что если депутатов не будут выпускать из Украины, то те будут ставить на голосование каждую поправку к законопроекту о мобилизации, коих уже насчитывается несколько тысяч.