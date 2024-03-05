До парламенту Британії обрали ексведучого RT і любителя СРСР Галловея: чим він прославився

За словами Джорджа Галловея, він є "лівим антиімперіалістом" і вважає, що розпад Радянського Союзу — найбільша трагедія в його житті. Також він відзначився неоднозначними коментарями щодо України та президента Володимира Зеленського.

Related video

Британський політик, відомий своїми контроверзними поглядами й переконаннями, знову повернувся в центр уваги після перемоги на додаткових виборах. Джордж Галловей, колишній член Лейбористської партії та завзятий критик її політики, повернувся на британську політичну арену від імені своєї власної партії. Про це повідомляє BBC News.

Спеціальні вибори у виборчому окрузі Рочдейл у Манчестері були призначені після смерті попереднього члена парламенту від Лейбористської партії Тоні Ллойда в січні 2024 року. Галловей здобув перемогу, набравши 39,7% голосів. Кандидат від правлячої Консервативної партії, Пол Еллісон, отримав 12% голосів, тоді як Азхар Алі, також із Лейбористської партії, зібрав трохи менше ніж 7,7% голосів. Алі був позбавлений підтримки з боку партії під час передвиборчої кампанії через антисемітські заяви, опубліковані на його адресу.

Галловей виступав на виборах як голова Робочої партії Великої Британії, яку він створив п'ять років тому. Його перемога стала першим випадком, коли його партія, яку часто описують як популістську і вкрай ліву, отримала представництво в Палаті громад. Гелловей прославився своїми висловлюваннями і контрверзними діями ще будучи членом Лейбористської партії, де він перебував протягом десятиліть у різні періоди з 1987 по 2010 і з 2012 по 2015 рік.

Політична кар'єра 70-річного Галловея була сповнена скандалів і суперечок. Його часто звинувачували в антисемітизмі за його висловлювання і радикально антиізраїльську позицію. У 2003 році його виключили з Лейбористської партії за заклик арабських держав до воєнних дій проти британських і американських військ, які збиралися вдертися в Ірак. Його також звинувачували в тому, що він двічі зустрічався з колишнім президентом Іраку Саддамом Хусейном, якого повалили і стратили після вторгнення 2003 року.

2003 року консервативне британське видання "Дейлі Телеграф", посилаючись на документи іракської розвідки, повідомило, що в попередні роки Хусейн надав Галловею право торгувати 3 млн барелів нафти кожні шість місяців в обхід програми ООН "Нафта в обмін на продовольство", і британський політик отримував дохід у розмірі £350 тис. на рік від частки післяпродажного обслуговування. Галловей подав на видання до суду за наклеп, виграв позов і зобов'язав видавця "Дейлі Телеграф" виплатити £150 тис. як компенсацію збитку.

Галловей перед Іракською війною 2002 року в інтерв'ю "Гардіан" заявляв: "Я — лівий антиімперіаліст. Якщо ви запитуєте, чи підтримував я Радянський Союз, так, я підтримував. Так, я дійсно підтримував Радянський Союз, і я думаю, що зникнення Радянського Союзу — найбільша катастрофа мого життя. Якби був Радянський Союз сьогодні, то у нас не було б цієї бесіди про наше занурення в нову війну на Близькому Сході, і США не руйнували б усю земну кулю".

Робота на роспропаганду і висловлювання про Зеленського

Крім того, як повідомляє російська компанія RT, із 2013 до 2022 року був ведучим цієї компанії, разом із дружиною вів програму "Навколо світу з Джорджем Галловеєм".

Також він відзначився неоднозначними коментарями щодо України та президента Володимира Зеленського. Зокрема він говорив про нього: "Йому пощастить, якщо йому вдасться втекти з країни живим".

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що у Верховній Раді виник скандал через виїзд народних депутатів за кордон. За словами нардепа Олексія Гончаренка, низка фракцій пригрозили, що якщо депутатів не випускатимуть з України, то ті ставитимуть на голосування кожну поправку до законопроєкту про мобілізацію, яких уже налічується кілька тисяч.