"Зроблять результат війни очевидним": Іран попередив Трампа про нові сюрпризи
Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні війни, що триває, реалізація яких може призвести до дуже великих результатів.
Про те, що Тегеран не планує йти на переговори, а тим паче капітулювати, повідомило військове джерело в бесіді з Tasnim News Agency, інформаційним агентством, тісно пов'язаним із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).
Він додав, що президент США Дональд Трамп спостерігає за провалом усіх своїх військових варіантів у війні і тепер думає про те, як вийти з глухого кута.
"Саме тому він виніс війну зі своїх некерованих кораблів у соціальні мережі", — сказало джерело, маючи на увазі операцію Ірану проти американських військових кораблів у регіоні.
Також співрозмовник агентства зазначив, що наступальні та оборонні боєприпаси США нібито перебувають у дуже поганому стані.
"У Трампа немає надії на військову перемогу і відкриття Ормузької протоки військовими засобами", — заявив військовий.
Тому, підкреслює він, після браку боєприпасів Трамп вдався до словесних атак, що також приносить йому ще більшу ганьбу:
"Всупереч порожнім обіцянкам Трампа, Іран підготував сюрпризи на найближчі дні, які зроблять результат війни більш очевидним, ніж будь-коли".
Джерело агентства також порадило главі Білого дому "на певний час відкласти телефон і соціальні мережі та відтепер зосередити свій погляд тільки на небі, фондовому ринку та ціні на нафту".
Зі свого боку у Вашингтоні заявляють, що датою закінчення війни Штати визначили 9 квітня, залишивши запас часу для розв'язання питань з Іраном у дипломатичній площині.
У Тегерані ж, навпаки, заперечують будь-які переговори зі США, запевняючи, що противник розуміє тільки мову ракет і сили.
Іранські офіційні особи заявили, що доти, доки США повністю не виведуть війська, не евакуюють свої бази в регіоні, не виплатять компенсацію і не отримають дійсні гарантії не повторення агресії, війна не закінчиться, і Ормузьку протоку не буде знову відкрито.
Тим часом британський політик Джордж Ґалловей, відомий своїми неоднозначними поглядами і переконаннями, заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп зараз не в найкращій формі і переживає нервовий зрив через події на Близькому Сході. Ґалловей стверджує, що про це знає все близьке оточення Трампа, і закликає їх усунути главу Білого дому.
Сам Дональд Трамп повідомив, що США припиняють удари по Ірану на п'ять днів після "успішних" переговорів.