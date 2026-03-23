Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні війни, що триває, реалізація яких може призвести до дуже великих результатів.

Про те, що Тегеран не планує йти на переговори, а тим паче капітулювати, повідомило військове джерело в бесіді з Tasnim News Agency, інформаційним агентством, тісно пов'язаним із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Він додав, що президент США Дональд Трамп спостерігає за провалом усіх своїх військових варіантів у війні і тепер думає про те, як вийти з глухого кута.

"Саме тому він виніс війну зі своїх некерованих кораблів у соціальні мережі", — сказало джерело, маючи на увазі операцію Ірану проти американських військових кораблів у регіоні.

Також співрозмовник агентства зазначив, що наступальні та оборонні боєприпаси США нібито перебувають у дуже поганому стані.

"У Трампа немає надії на військову перемогу і відкриття Ормузької протоки військовими засобами", — заявив військовий.

Тому, підкреслює він, після браку боєприпасів Трамп вдався до словесних атак, що також приносить йому ще більшу ганьбу:

"Всупереч порожнім обіцянкам Трампа, Іран підготував сюрпризи на найближчі дні, які зроблять результат війни більш очевидним, ніж будь-коли".

Джерело агентства також порадило главі Білого дому "на певний час відкласти телефон і соціальні мережі та відтепер зосередити свій погляд тільки на небі, фондовому ринку та ціні на нафту".

Зі свого боку у Вашингтоні заявляють, що датою закінчення війни Штати визначили 9 квітня, залишивши запас часу для розв'язання питань з Іраном у дипломатичній площині.

У Тегерані ж, навпаки, заперечують будь-які переговори зі США, запевняючи, що противник розуміє тільки мову ракет і сили.

Іранські офіційні особи заявили, що доти, доки США повністю не виведуть війська, не евакуюють свої бази в регіоні, не виплатять компенсацію і не отримають дійсні гарантії не повторення агресії, війна не закінчиться, і Ормузьку протоку не буде знову відкрито.

Тим часом британський політик Джордж Ґалловей, відомий своїми неоднозначними поглядами і переконаннями, заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп зараз не в найкращій формі і переживає нервовий зрив через події на Близькому Сході. Ґалловей стверджує, що про це знає все близьке оточення Трампа, і закликає їх усунути главу Білого дому.

Сам Дональд Трамп повідомив, що США припиняють удари по Ірану на п'ять днів після "успішних" переговорів.