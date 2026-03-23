"Сделают исход войны очевидным": Иран предупредил Трампа о новых сюрпризах

Иран запланировал новые сюрпризы на ближайшие дни продолжающейся войны, реализация которых может привести к очень большим результатам.

О том, что Тегеран не планирует идти на переговоры, а тем более капитулировать, сообщил военный источник в беседе с Tasnim News Agency, информационным агентством, тесно связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Он добавил, что президент США Дональд Трамп наблюдает за провалом всех своих военных вариантов в войне и теперь думает о том, как выйти из тупика.

"Именно поэтому он вынес войну со своих неуправляемых кораблей в социальные сети", — сказал источник, имея в виду операцию Ирана против американских военных кораблей в регионе.

Также собеседник агентства отметил, что наступательные и оборонительные боеприпасы США якобы находятся в очень плохом состоянии.

"У Трампа нет надежды на военную победу и открытие Ормузского пролива военными средствами", — заявил военный.

Поэтому, подчеркивает он, после нехватки боеприпасов Трамп прибегнул к словесным атакам, что также приносит ему еще больший позор:

"Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые сделают исход войны более очевидным, чем когда-либо".

Источник агентства также посоветовал главе Белого дома "на время отложить телефон и социальные сети и отныне сосредоточить свой взгляд только на небе, фондовом рынке и цене на нефть".

В свою очередь в Вашингтоне заявляют, что датой окончания войны Штаты определили 9 апреля, оставив запас времени для решения вопросов с Ираном в дипломатической плоскости.

В Тегеране же, напротив, отрицают любые переговоры с США, заверяя, что противник понимает только язык ракет и силы.

Иранские официальные лица заявили, что до тех пор, пока США полностью не выведут войска, не эвакуируют свои базы в регионе, не выплатят компенсацию и не получат действительные гарантии не повторения агрессии, война не закончится, и Ормузский пролив не будет вновь открыт.

Тем временем британский политик Джордж Галлоуэй, известный своими неоднозначными взглядами и убеждениями, заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп сейчас не в лучшей форме и переживает нервный срыв из-за событий на Ближнем Востоке. Голлоуэй утверждает, что об этом знает все близкое окружение Трампа, и призывает их сместить главу Белого дома.

Сам Дональд Трамп сообщил, что США прекращают удары по Ирану на пять дней после "успешных" переговоров.