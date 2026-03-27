ЗС РФ отримали дрони "КВС" з кільцевими крилами: чи зможуть обійти "Мадяра" (фото)

Збройні сили Російської Федерації провели бойові випробування дрона з кільцевим крилом на оптоволокні, який завдяки особливій аеродинаміці зможе залетіти далі, ніж аналогічні вироби, розповіли аналітики. Росіяни сподіваються діставати далі від фронту, ніж оператори командувача силами безпілотники систем Роберта Бровді "Мадяра". Чому російський винахід, схожий на сковорідку у польоті, може стати особливо небезпечним?

На російському науково-виробничому підприємстві "Ушкуйник" створили новий FPV-дрон на оптоволокні з назвою "Князь Владимир Святославич" (КВС), написали на порталі "Мілітарний". Аналітики звернули увагу на допис генерального директора цього підприємства Олександра Чадаєва, який розповів про пристрій, створений на противагу українським БпЛА. З його слів, РФ у 2024-2025 роках отримала перевагу в кількості БпЛА на оптоволокні, але вперлась в обмеженні по дальності. Зокрема, попередній виріб росіян, дрон "Князь Володимир Новгородський" (КВН), летить на 10-12 км, а оператори Бровді "перестрибнули" цей рубіж і гатять далі 20-30 км. З цих міркувань на "Ушкуйніку" розробили КВС з кільцеподібним крилом: він отримав особливу аеродинаміку і летить на 50 км.

Росіянин пояснив, що новий дрон КВС — це відповідь відразу на три проблеми: на обмежену дальність оптоволокна (ламається та плутається), на відсутність зв'язку (через блокування Starlink), на малу кількість важких ретрансляторів (які є у ЗСУ). Безпілотник КВС — це стандартний 10-дюймовий дрон, у якого крила з'єднали, утворивши кільце навколо корпусу. Таким чином у польоті утворюються вихори, які дають можливість діставати на більшу відстані.

Представник російської компанії опублікував фото нового дрона "КВС". Бачимо, що зовні пристрій охоплює плоска пластина, прикріплена до рами та зовні схожа на стінки пательні. В усьому іншому БпЛА нагадує квадрокоптер: чотири гвинти, електроніка в центрі, можливий вертикальний зліт.

Аналітики "Мілітарного" уточнили, що конструкція кільцевого крила — це з'єднання "верх із верхом і низ із низом". До всього, новий безпілотник ЗС РФ матиме бойову частину в 3 кг (за прикладом "КВН"). Крім того, нагадали, що вперше такий винахід РФ помітили ще восени 2025 року. У статті наголошується, що безпілотник "КВС" — це спроба росіян створити пристрій з більшою дальністю та з більшим корисним навантаженням.

Зброя РФ — особливості нового БпЛА "КВС"

Експерт з радіотехніки та радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов також написав про дрон з кільцевою конструкцією крила "КВС" ЗС РФ. Серед іншого, він опублікував фото, ймовірно, з поля бою, на якому видно БпЛА в польоті. У дописі зауважується, що немає впевненості у кращих аеродинамічних властивостях нового виробу, тому інформація про його можливості ще уточнюватимуться.

Бескрестнов також написав, що дроном "КВС" займається виробничий центр "Ушкуйник". Особливість цього підприємств у тому, що воно "завалило" ЗС РФ великою кількістю дронів на оптоволокні. З новим БпЛА може статись така ж ситуацію, ідеться у дописі.

"Компанія потужна, і можна очікувати великих обсягів. Завдяки крилу обіцяють дальність польоту FPV 50 кілометрів", — написав "Флеш".

Зазначимо, Фокус писав про дрон РФ "КВН". Медіа Forbes розповіло, що БпЛА виготовляється на заводі "Ушкуйник", а приклад використання з'явився у серпні 2024 року, коли сталось ураження українських бронетранспортерів БТР-4 і автомобілів. Місце розташування цехів — у місті Великий Новгород, за 700 км від України.

Нагадуємо, у березні командир роти ударних авіаційних комплексів Роман "Десна" розповів, яка ситуація у ЗС РФ з дронами та чи почали вони їх економити.