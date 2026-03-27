ВС РФ получили дроны "КВС" с кольцевыми крыльями: смогут ли обойти "Мадяра" (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации провели боевые испытания дрона с кольцевым крылом на оптоволокне, который благодаря особой аэродинамике сможет залететь дальше, чем аналогичные изделия, рассказали аналитики. Россияне надеются доставать дальше от фронта, чем операторы командующего силами беспилотники систем Роберта Бровди "Мадяра". Почему российское изобретение, похожее на сковородку в полете, может стать особенно опасным?

На российском научно-производственном предприятии "Ушкуйник" создали новый FPV-дрон на оптоволокне с названием "Князь Владимир Святославич" (КВС), написали на портале "Милитарный". Аналитики обратили внимание на сообщение генерального директора этого предприятия Александра Чадаева, который рассказал об устройстве, созданном в противовес украинским БпЛА. По его словам, РФ в 2024-2025 годах получила преимущество в количестве БпЛА на оптоволокне, но уперлась в ограничении по дальности. В частности, предыдущее изделие россиян, дрон "Князь Владимир Новгородский" (КВН), летит на 10-12 км, а операторы Бровди "перепрыгнули" этот рубеж и стреляют дальше 20-30 км. Из этих соображений на "Ушкуйнике" разработали КВС с кольцеобразным крылом: он получил особую аэродинамику и летит на 50 км.

Россиянин объяснил, что новый дрон КВС — это ответ сразу на три проблемы: на ограниченную дальность оптоволокна (ломается и путается), на отсутствие связи (из-за блокировки Starlink), на малое количество тяжелых ретрансляторов (которые есть у ВСУ). Беспилотник КВС — это стандартный 10-дюймовый дрон, у которого крылья соединили, образовав кольцо вокруг корпуса. Таким образом в полете образуются вихри, которые дают возможность доставать на большее расстояния.

Представитель российской компании опубликовал фото нового дрона "КВС". Видно, что снаружи устройство охватывает плоская пластина, прикрепленная к раме и внешне похожая на стенки сковородки. В остальном БпЛА напоминает квадрокоптер: четыре винта, электроника в центре, возможен вертикальный взлет.

Аналитики "Милитарного" уточнили, что конструкция кольцевого крыла — это соединение "верх с верхом и низ с низом". Ко всему, новый беспилотник ВС РФ будет иметь боевую часть в 3 кг (по примеру "КВН"). Кроме того, напомнили, что впервые такое изобретение РФ заметили еще осенью 2025 года. В статье отмечается, что беспилотник "КВС" — это попытка россиян создать устройство с большей дальностью и с большей полезной нагрузкой.

Оружие РФ — особенности нового БпЛА "КВС"

Эксперт по радиотехнике и советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов также написал о дроне с кольцевой конструкцией крыла "КВС" ВС РФ. Среди прочего, он опубликовал фото, вероятно, с поля боя, на котором виден БпЛА в полете. В заметке отмечается, что нет уверенности в лучших аэродинамических свойствах нового изделия, поэтому информация о его возможностях еще будет уточняться.

Бескрестнов также написал, что дроном "КВС" занимается производственный центр "Ушкуйник". Особенность этого предприятий в том, что оно "завалило" ВС РФ большим количеством дронов на оптоволокне. С новым БпЛА может произойти такая же ситуация, говорится в заметке.

"Компания мощная, и можно ожидать больших объемов. Благодаря крылу обещают дальность полета FPV 50 километров", — написал "Флеш".

Отметим, Фокус писал о дроне РФ "КВН". Медиа Forbes рассказало, что БпЛА изготавливается на заводе "Ушкуйник", а пример использования появился в августе 2024 года, когда произошло поражение украинских бронетранспортеров БТР-4 и автомобилей. Место расположения цехов — в городе Великий Новгород, в 700 км от Украины.

Напоминаем, в марте командир роты ударных авиационных комплексов Роман "Десна" рассказал, какая ситуация в ВС РФ с дронами и начали ли они их экономить.