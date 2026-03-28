Іран завдав удару по авіабазі в Саудівській Аравії: поранено американських військових

Дванадцять американських військовослужбовців дістали поранення внаслідок іранського удару по авіабазі Prince Sultan у Саудівській Аравії. Були також пошкоджені літаки.

Під час удару по авіаційній базі біля міста Ель-Хардж поранення дістали 12 солдатів армії США, повідомив агентству Reuters неназваний американський чиновник.

CNN повідомляє, що принаймні двоє з них дістали безпечні для життя осколкові поранення.

Джерела The Wall Street Journal додають, що десять солдатів, які перебували всередині бази, дістали струси мозку.





Крім того, щонайменше два літаки-заправники KC-135 також зазнали значних пошкоджень унаслідок атаки, пише The New York Times.

Супутниковий знімок, що показує пошкодження літаків на авіабазі Принц Султан Фото: З відкритих джерел

Видання зауважує, що результати цієї масованої комбінованої атаки іранських ракет і безпілотників стали однією з найсерйозніших проблем у роботі американської протиповітряної оборони за час війни з Тегераном.

Reuters зазначає, що з моменту початку війни проти Ірану 28 лютого дістали поранення вже понад 300 солдатів, однак, за заявами, приблизно 270 уже повернулися до строю. Під час конфлікту загинули тринадцять військовослужбовців.

Нагадаємо, 24 березня FPV-дрони іракських бойовиків атакували базу Сполучених Штатів Camp Victory у передмісті Багдада. Іранські проксі влучили по гелікоптеру Black Hawk, який відкрито перебував на стоянці, і по радару ЗРК NASAMS, який вистежував цілі.

При цьому ще 11 березня NY Times розповіло про 17 об'єктів США, які вже постраждали на Близькому Сході під час війни в Ірані.