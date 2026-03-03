Іран атакує Саудівську Аравію: палає посольство США в Ер-Ріяді (відео)

Іран у ніч на 3 березня здійснив нову хвилю атак на сусідні країни, запустивши ракети та дрони. Під ударом зокрема опинилася Саудівська Аравія.

Внаслідок атаки іранських безпілотників у столиці Саудівської Араві Ер-Ріяді здійнялася пожежа у будівлі американського посольства. Про це повідомляє агентство Reuters.

За свідченням очевидців, біля посольства США в Ер-Ріяді було чутно гучний вибух, після чого здійнялася пожежа. За словами двох джерел, над дипломатичним кварталом Ер-Ріяда, де розташовані іноземні місії, здійнявся чорний дим.

Видання The Guardian пише, що під ударом Ірану опинився дипломатичний квартал міста. За інформацією медіа, вибухів було два.

"Я почув два вибухи, а потім над кварталом піднявся дим", — повідомило джерело.

Згодом посольство США опублікувало попередження на своїй офіційній сторінці у мережі X, в якому закликало американських громадян залишатися в укриттях. Речник Міністерства оборони Саудівської Аравії заявив, що атака двох безпілотників на посольство спричинила пожежу. Загалом офіційно заявлено про удар щонайменше 2 іранських дронів по будівлі.

За інформацією ЗМІ, на момент здійснення атаки посольство було порожнім. Інформації про постраждалих, попередньо, не надходило.

Ці вибухи були чутні на тлі того, як Іран продовжував свою кампанію, спрямовану проти країн Перської затоки. Під ударом також опинилася Саудівська Аравія, здійснюючи хвилі ракетних атак і атак безпілотників у відповідь на авіаудари США та Ізраїлю.

Дубай та Абу-Дабі також цієї ночі відбивали повітряну атаку іранських балістичних ракет. У містах працювали сили ППО, повідомляють у мережі.

Інформації про інші наслідки іранського удару по ОАЕ не надходило.

