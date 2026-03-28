Иран нанес удар по авиабазе в Саудовской Аравии: ранены американские военные

Двенадцать американских военнослужащих получили ранения в результате иранского удара по авиабазе Prince ​Sultan в Саудовской Аравии. Были также повреждены самолеты.

Во время удара по авиационной базе возле города Эль-Хардж ранения получили 12 солдат армии США, сообщил агентству Reuters неназванный американский чиновник.

CNN сообщает, что по крайней мере двое из них получили не опасные для жизни осколочные ранения.

Источники The Wall Street Journal добавляют, что десять солдат, находившихся внутри базы, получили сотрясения мозга.

Кроме того, по меньшей мере два самолета-заправщика KC-135 также получили значительные повреждения в результате атаки, пишет The New York Times.

Спутниковый снимок, показывающий повреждения самолетов на авиабазе Принц Султан Фото: Из открытых источников

Издание замечает, что результаты данной массированной комбинированной атаки иранских ракет и беспилотников стали одной из самых серьезных проблем в работе американской противовоздушной обороны за время войны с Тегераном.

Reuters отмечает, что с момента начала войны против Ирана 28 февраля получили ранения уже более 300 солдат, однако, по заявлениям, около 270 уже вернулись в строй. В ходе конфликта погибли тринадцать военнослужащих.

Напомним, 24 марта FPV-дроны иракских боевиков атаковали базу Соединенных Штатов Camp Victory в пригороде Багдада. Иранские прокси попали по вертолету Black Hawk, который открыто находился на стоянке, и по радару ЗРК NASAMS, который выслеживал цели.

При этом еще 11 марта NY Times рассказало о 17 объектах США, которые уже пострадали на Ближнем Востоке во время войны в Иране.