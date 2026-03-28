Іран вербує дітей для роботи на блокпостах: вік новобранців знизили до 12 років

Іранські сили безпеки вербують дітей віком від 12 років — їх залучають до робіт на контрольно-пропускних пунктах і виконання інших завдань.

Іранська влада почала в Тегерані кампанію з вербування під назвою "За Іран": під час кампанії реєструють людей для вступу до лав сил безпеки, знизивши мінімальний вік новобранців до 12 років, пише Alarabiya.

З такою заявою виступив представник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані Рахім Надалі. Він заявив, що люди віком від 12 років можуть зареєструватися, щоб допомогти КВІР і молодіжному добровольчому ополченню "Басідж" протистояти Сполученим Штатам, які КВІР називає "глобальним агресором".

У повідомленні також зазначено, що до завдань дітей-новобранців входять збір даних з безпеки, оперативне патрулювання, а також організація нічних автоколон у місті. Зазначимо, що з початку війни по всьому Тегерану з'явилося безліч контрольно-пропускних пунктів, про які повідомляють місцеві жителі, — на деяких із них чергують підлітки в цивільному, але з автоматами.

За словами Надалі, на контрольно-пропускних пунктах і патрулях "Басідж", які розташовані в усій столиці Ірану, перебуває безліч добровольців із числа молоді та підлітків. Він також зазначив, що з огляду на вік охочих, КСІР було ухвалено рішення знизити мінімальний вік добровольців до 12 років.

Жителі Тегерана також розповіли, що бачили озброєних підлітків по всьому місту від початку війни Ірану зі США та Ізраїлем. Наприклад, за словами одного з місцевих жителів, військові пікапи зі встановленим на них важким озброєнням блокують дороги і обшукують автомобілі.

"Коли ракета потрапляє в будь-яке місце, територія негайно оточується. Непідготовлені підлітки з автоматами Калашникова вигукують накази людям — "стійте тут, стійте там" — і регулярно роблять попереджувальні постріли в повітря", — зазначає місцевий житель.

Інший мешканець Тегерана розповів, що ночами прихильники режиму використовують авто, обладнані гучномовцями, і прапори, влаштовуючи гучні ходи та вигукуючи гасла на вулицях.

