Иран вербует детей для работы на блокпостах: возраст новобранцев снизили до 12 лет

Иранские силы безопасности вербуют детей в возрасте от 12 лет — их привлекают к работам на контрольно-пропускных пунктах и выполнению других задач.

Иранские власти начали в Тегеране кампанию по вербовке под названием "За Иран": в ходе кампании регистрируют людей для вступления в ряды сил безопасности, снизив минимальный возраст новобранцев до 12 лет, пишет Alarabiya.

С таким заявлением выступил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране Рахим Надали. Он заявил, что люди в возрасте от 12 лет могут зарегистрироваться, чтобы помочь КСИР и молодежному добровольческому ополчению "Басидж" противостоять Соединенным Штатам, которые КСИР называет "глобальным агрессором".

В сообщении также значится, что в задачи детей-новобранцев входят сбор данных по безопасности, оперативное патрулирование, а также организация ночных автоколонн в городе. Отметим, что с начала войны по всему Тегерану появилось множество контрольно-пропускных пунктов, о которых сообщают местные жители — на некоторых из них дежурят подростки в штатском, но с автоматами.

По словам Надали, на контрольно-пропускных пунктах и патрулях "Басидж", которые расположены по всей столице Ирана, находится множество добровольцев из числа молодежи и подростков. Он также отметил, что учитывая возраст желающих, КСИР было принято решение снизить минимальный возраст добровольцев до 12 лет.

Жители Тегерана также рассказали, что видели вооруженных подростков по всему городу с начала войны Ирана с США и Израилем. Например, по словам одного из местных жителей, военные пикапы с установленным на них тяжелым вооружением блокируют дороги и обыскивают автомобили.

"Когда ракета попадает в какое-либо место, территория немедленно оцепляется. Неподготовленные подростки с автоматами Калашникова выкрикивают приказы людям — "стойте здесь, стойте там" — и регулярно производят предупредительные выстрелы в воздух", — отмечает местный житель.

Другой житель Тегерана рассказал, что по ночам сторонники режима используют авто, оборудованные громкоговорителями, и флаги, устраивая шумные шествия и выкрикивая лозунги на улицах.

Напомним, ранее мы писали о том, что цены на газ снизятся: Вэнс заявил, что все военные цели США в Иране уже достигнуты.

Ранее Фокус писал о том, когда можно ждать наземной операции США в Иране.