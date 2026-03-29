"Ситуація з водою катастрофічна": волонтер закликає мешканців Дружківки евакуюватися (відео)

Волонтер і громадський діяч Микола Осиченко закликає мешканців Дружківки Донецької області евакуюватися з міста. Однією з головних причин він називає серйозні проблеми з водопостачанням у місті.

За словами пана Осиченка, наразі місто фактично перебуває в прифронтовій зоні, а ситуація з водопостачанням у регіоні через російські атаки може стати критичною. Про це він розповів телеканалу "Київ24".

"Там вже можна вважати, що майже лінія зіткнення. У Святогірську дуже тяжко. Слов'янськ та Краматорськ поки що тримаються. І я вам скажу, мені на телефон люди вмикали воду, тобто вона є 24 на 7. Але ж очікують, що якщо не відновлять деякі споруди, то будуть давати воду за годинами", — говорить волонтер.

За його словами, ситуація з водою на Донбасі з часом стане критичною. Тому він радить мешканцям прифронтових міст виїжджати через не тільки безпекові, але й гуманітарні фактори.

Відео дня

"На Донеччині приблизно на два тижні залишилося запасів води у резервуарах. Російські загарбники 23 березня скинули дві авіабомби на греблю на Сіверському Донці в районі Райгородка. Гідровузол знищено — наповнювати водозабори Першого та Другого підйомів каналу Сіверський Донець — Донбас більше нічим", — відзначає громадський діяч.

Пан Осиченко додає, що тривала відсутність водопостачання в прифронтових регіонах має бути маркером для евакуації. Це має працювати своєрідним "дзвіночком для місцевих мешканців", резюмує волонтер.

Раніше Фокус розповідав про те, як змінюється ситуація на півночі Донецької області. За словами Єгора Фірсова, безпекова ситуація в низці міст погіршується через наближення фронту та зростання кількості обстрілів ЗС РФ.

Згодом стало відомо, в яких регіонах проводять примусову евакуацію дітей. Донецька, Сумська, Харківська, Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька області — у переліку регіонів, з яких проводиться обов'язкова евакуація дітей, особливо з тих прифронтових населених пунктів, де постійні обстріли.