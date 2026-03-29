"Ситуация с водой катастрофическая": волонтер призывает жителей Дружковки эвакуироваться (видео)

Волонтер и общественный деятель Николай Осиченко призывает жителей Дружковки Донецкой области эвакуироваться из города. Одной из главных причин он называет серьезные проблемы с водоснабжением в городе.

По словам господина Осиченко, сейчас город фактически находится в прифронтовой зоне, а ситуация с водоснабжением в регионе из-за российских атак может стать критической. Об этом он рассказал телеканалу Киев24.

"Там уже можно считать, что почти линия соприкосновения. В Святогорске очень тяжело. Славянск и Краматорск пока держатся. И я вам скажу, мне на телефон люди включали воду, то есть она есть 24 на 7. Но ожидают, что если не восстановят некоторые сооружения, то будут давать воду по часам", — говорит волонтер.

По его словам, ситуация с водой на Донбассе со временем станет критической. Поэтому он советует жителям прифронтовых городов выезжать из-за не только безопасности, но и гуманитарных факторов.

Відео дня

"В Донецкой области примерно на две недели осталось запасов воды в резервуарах. Российские захватчики 23 марта сбросили две авиабомбы на плотину на Северском Донце в районе Райгородка. Гидроузел уничтожен — наполнять водозаборы Первого и Второго подъемов канала Северский Донец — Донбасс больше нечем", — отмечает общественный деятель.

Господин Осиченко добавляет, что длительное отсутствие водоснабжения в прифронтовых регионах должно быть маркером для эвакуации. Это должно работать своеобразным "звоночком для местных жителей", резюмирует волонтер.

Ранее Фокус рассказывал о том, как меняется ситуация на севере Донецкой области. По словам Егора Фирсова, ситуация с безопасностью в ряде городов ухудшается из-за приближения фронта и роста количества обстрелов ВС РФ.

Впоследствии стало известно, в каких регионах проводят принудительную эвакуацию детей. Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области — в перечне регионов, из которых проводится обязательная эвакуация детей, особенно из тех прифронтовых населенных пунктов, где постоянные обстрелы.