Удар по авіабазі США в Саудівській Аравії: з'явилися фото знищеного Іраном унікального літака

У мережі показали наслідки удару Ірану по авіабазі Prince Sultan у Саудівській Аравії. На кадрах показані залишки унікального літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) E-3G Sentry.

Унаслідок атаки балістичними ракетами і дронами по американській військовій базі, яка розташовується менш ніж за 100 км від столиці Ер-Ріяда, було знищено щонайменше один літак ДРЛО. Такий висновок робить спільнота OSINTdefender, аналізуючи зображення літального апарату.

На кількох фотографіях показано наслідки атаки, внаслідок якої дорогий літак з оголеними внутрішніми компонентами перетворився на гору металобрухту посеред злітно-посадкової смуги.

Фото: з відкритих джерел

Удар був спрямований на задню частину літака, де розташований обертовий купол радара, що містить чутливі прилади, включно з антенами для радіолокаційної системи спостереження.

Відео дня

Фото: з відкритих джерел

Дані показують, що знищений літак E-3G Sentry мав бортовий номер 81-0005 і був приписаний до 552-го авіакрила бази ВПС Тінкер в Оклахомі.

Місцезнаходження літаків

Маршрут літака

Зазначається, що з втратою цього літака оперативний парк Е-3 ВПС США, що забезпечують спостереження, командування і контроль у режимі реального часу на величезних бойових просторах, скоротився з 16 до 15 апаратів.

Boeing E-3 Sentry

Фото: з відкритих джерел

Американський літак дальнього радіолокаційного виявлення з 1977 року був прийнятий на озброєння США, Великої Британії, Франції та Саудівської Аравії. До кінця серійного виробництва в 1992 році було побудовано всього 68 апаратів. Вартість літака оцінюється приблизно в 600 млн доларів США.

Нагадаємо, під час удару по авіаційній базі поранення отримали 12 солдатів армії США. Крім того, значних пошкоджень зазнали щонайменше два літаки-заправники KC-135.

Фокус писав, що перед війною з Іраном США перекинули на Близький Схід понад сто літаків різних типів.