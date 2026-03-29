Удар по авиабазе США в Саудовской Аравии: появились фото уничтоженного Ираном уникального самолета

В сети показали последствия удара Ирана по авиабазе Prince ​Sultan в Саудовской Аравии. На кадрах показаны остатки уникального самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3G Sentry.

В результате атаки баллистическими ракетами и дронами по американской военной базе, которая располагается менее, чем 100 км от столицы Эр-Рияда, был уничтожен как минимум один самолет ДРЛО. Такой вывод делает сообщество OSINTdefender, анализируя изображения летательного аппарата.

На нескольких фотографиях показаны последствия атаки, в результате которой дорогостоящий самолет с обнаженными внутренними компонентами превратился в гору металлолома посреди взлетно-посадочной полосы.

Фото: из открытых источников

Удар был направлен заднюю часть самолета, где расположен вращающийся купол радара, содержащий чувствительные приборы, включая антенны для радиолокационной системы наблюдения.

Відео дня

Данные показывают, что уничтоженный самолет E-3G Sentry имел бортовой номер 81-0005 и был приписанный к 552-му авиакрылу базы ВВС Тинкер в Оклахоме.

Местонахожжение самолетов Фото: Из открытых источников

Маршрут самолета Фото: из открытых источников

Отмечается, что с потерей данного самолета оперативный парк Е-3 ВВС США, обеспечивающих наблюдение, командование и контроль в режиме реального времени на огромных боевых пространствах, сократился с 16 до 15 аппаратов.

Boeing E-3 Sentry

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения с 1977 года был принят на вооружение США, Великобритании, Франции и Саудовской Аравии. До конца серийного производства в 1992 году было построено всего 68 аппаратов. Стоимость самолета оценивается примерно в 600 млн долларов США.

Напомним, во время удара по авиационной базе ранения получили 12 солдат армии США. Кроме того, значительные повреждения получили по меньшей мере два самолета-заправщика KC-135.

Фокус писал, что перед войной с Ираном США перебросили на Ближний Восток более ста самолетов различных типов.