Кремль може перейти до примусової мобілізації через нестачу військових, — ISW

У Росії дедалі частіше звучать сигнали про можливий перехід до примусової мобілізації через проблеми з набором особового складу. Кампанія залучення добровольців, зокрема до підрозділів безпілотних систем, не дає очікуваного результату. Це змушує Кремль шукати нові механізми поповнення армії.

Російські військові блогери критикують неефективність кампанії з набору персоналу до Безпілотних системних сил (БСС) російських збройних сил, повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Кремль може вдатися до примусового призову резерву для підтримки кількості військ, що ведуть бойові дії в Україні.

Один із російських мілітарних блогерів 29 березня заявив, що кампанія з набору персоналу до БСС зайшла в глухий кут, оскільки вербувальники БСС пропонують звичайні військові контракти. Тому потенційні російські новобранці БСС побоюються, що їх переведуть до піхотних штурмових підрозділів.

Цей російський блогер стверджував, що фахівці, завербовані для БСС, не повинні воювати у складі штурмових підрозділів, і різко розкритикував нездатність Міністерства оборони Росії розробити технологічно просунуті та багатофункціональні БСС. Інший російський військовий блогер погодився і поскаржився, що російські збройні сили не можуть розробити такі БСС, оскільки російські генерали не люблять впроваджувати зміни чи інновації, які вони не розуміють.

Міноборони Росії розпочало кампанію з набору персоналу до БСС у січні 2026 року, орієнтуючись на студентське населення. Але джерела в російській опозиції давно попереджають, що контракти, запропоновані цим студентам, не містили обіцяних положень, які б перешкоджали Міноборони Росії переводити новобранців до підрозділів, що не належать БСС.

Міноборони Росії довелося вдатися до нових механізмів формування військ, оскільки їхній попередній механізм пропонування високих одноразових бонусів за підписання контракту добровольцям знизився в ефективності наприкінці 2025 року. У січні 2026 року рівень набору російських військовослужбовців вперше з 2022 року впав нижче рівня втрат.

Скарги російського блогера від 29 березня свідчать про те, що спроби Міноборони Росії оновити свою кампанію добровільного набору не досягають бажаних результатів. ISW вважає, що Кремль у майбутньому готується до обмежених, поступових, примусових мобілізаційних заходів.

