Кремль может перейти к принудительной мобилизации из-за нехватки военных, — ISW

В России все чаще звучат сигналы о возможном переходе к принудительной мобилизации из-за проблем с набором личного состава. Кампания привлечения добровольцев, в частности в подразделения беспилотных систем, не дает ожидаемого результата. Это заставляет Кремль искать новые механизмы пополнения армии.

Российские военные блогеры критикуют неэффективность кампании по набору персонала в Беспилотные системные силы (БСС) российских вооруженных сил, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Кремль может прибегнуть к принудительному призыву резерва для поддержания количества войск, ведущих боевые действия в Украине.

Один из российских милитарных блогеров 29 марта заявил, что кампания по набору персонала в БСС зашла в тупик, поскольку вербовщики БСС предлагают обычные военные контракты. Поэтому потенциальные российские новобранцы БСС опасаются, что их переведут в пехотные штурмовые подразделения.

Этот российский блогер утверждал, что специалисты, завербованные для БСС, не должны воевать в составе штурмовых подразделений, и резко раскритиковал неспособность Министерства обороны России разработать технологически продвинутые и многофункциональные БСС. Другой российский военный блогер согласился и пожаловался, что российские вооруженные силы не могут разработать такие БСС, поскольку российские генералы не любят внедрять изменения или инновации, которые они не понимают.

Минобороны России начало кампанию по набору персонала в БСС в январе 2026 года, ориентируясь на студенческое население. Но источники в российской оппозиции давно предупреждают, что контракты, предложенные этим студентам, не содержали обещанных положений, которые бы препятствовали Минобороны России переводить новобранцев в подразделения, не принадлежащие БСС.

Минобороны России пришлось прибегнуть к новым механизмам формирования войск, поскольку их предыдущий механизм предложения высоких единовременных бонусов за подписание контракта добровольцам снизился в эффективности в конце 2025 года. В январе 2026 года уровень набора российских военнослужащих впервые с 2022 года упал ниже уровня потерь.

Жалобы российского блогера от 29 марта свидетельствуют о том, что попытки Минобороны России обновить свою кампанию добровольного набора не достигают желаемых результатов. ISW считает, что Кремль в будущем готовится к ограниченным, постепенным, принудительным мобилизационным мерам.

Напомним, что ISW сообщали об изменении приоритетов российского командования на фронте в Украине. По их данным, войска РФ сосредотачивают усилия на отдельных направлениях, пытаясь достичь локальных результатов несмотря на недостаток ресурсов и проблемы с личным составом.

Ранее мы также информировали, что в марте 2026 года российская армия понесла значительные потери, не достигнув существенного продвижения. Как отмечали аналитики, интенсивность боевых действий оставалась высокой, однако результаты наступательных действий РФ были ограниченными.