После "недавних тактических достижений": в ISW назвали новую цель ВС РФ для наступления

Российские войска после активизации боевых действий во второй половине марта пытаются определить новое направление основного удара, однако их возможности остаются ограниченными. Несмотря на отдельные тактические успехи, темпы наступления замедляются, а ресурсы для масштабного прорыва остаются недостаточными.

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 29 марта, последние тактические достижения РФ могут быть использованы для развития наступления на севере — в районе Лимана, или на юге — в направлении Константиновки. В то же время этих результатов недостаточно для прямого наступления на Славянск. По оценке экспертов, российские войска фактически начали весенне-летнюю кампанию 2026 года в период 17-21 марта, когда резко возросла интенсивность механизированных штурмов, ударов артиллерии, дронов и авиации, а также произошла активная переброска техники и личного состава на передовую.

Однако уже в конце марта динамика наступления на Лиманском направлении заметно снизилась, поскольку ресурсы врага истощились, и войска РФ не смогли удерживать предыдущий темп атак из-за значительных потерь. Дополнительным сдерживающим фактором остаются — погодные условия. Украинские военные также предполагают, что российские подразделения могут намеренно взять паузу, потому что ожидают появления густой листвы, которая позволит лучше маскировать передвижения и попытки проникновения в оборону.

Кроме того, в ISW отмечают, что в 2026 году российская армия имеет низкие шансы прорвать или полностью захватить украинский "крепостной пояс", особенно в условиях, когда значительная часть ее сил уже погрязла в изнурительных боях.

И все же, в целом, после старта наступательной кампании российские войска сосредоточили усилия на северном участке этого оборонительного рубежа. По данным военного обозревателя Константина Машовца, подразделения 3-й общевойсковой армии РФ, действовавшие в районах Кривой Луки и Закитного, смогли достичь ощутимого тактического продвижения в конце февраля — начале марта. Однако в дальнейшем их наступление фактически остановилось: после прорыва между Кривой Лукой и Резниковкой россияне не смогли развить успех и уже около недели не продвигаются вперед.

Другие группировки РФ на Лиманском и Константиновском направлениях демонстрируют еще более медленные темпы наступления. В таких условиях именно 3-я общевойсковая армия остается единственным ресурсом, который Москва теоретически может использовать для удара по агломерации Славянск-Краматорск. В то же время попытка наступать без надлежащей поддержки с флангов почти наверняка приведет к непропорционально большим потерям без существенных результатов.

Учитывая это, наиболее вероятным сценарием выглядит не прямой штурм "крепостей", а переориентация усилий на Лиманское или Константиновское направления.

"Эта операция также потребует от российских войск временного отказа от наступления непосредственно на северную часть крепостного пояса, что ставит под сомнение усилия Кремля по когнитивной войне, целью которых является изображение российских войск как одновременно продвигающихся по всему театру военных действий, и искажение украинских оборонительных линий как разрушающихся", — пишет ISW.

Напомним, что, как писало издание The Associated Press, Россия накопила резервы и может пойти в масштабное наступление в 2026 году вдоль всего фронта, сосредоточив основные усилия в Донецкой области на фоне благоприятных экономических и политических условий. В то же время аналитики сомневаются в способности РФ реализовать эти планы из-за больших потерь, тогда как Украина уже усиливает контрдействия и наносит удары по тылу противника.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный рассказывал, что российские войска вряд ли смогут начать весенне-летнее наступление в ближайшее время из-за неблагоприятных погодных условий и недостатка резервов. Он отметил, что без достаточного количества подготовленных войск, сформированного "ударного кулака" и благоприятной сухой почвы масштабная операция маловероятна, а ВСУ уже эффективно удерживают ключевые направления и наносят значительные потери оккупантам.