Аварія літака Ан-26 у Криму: з'явився перший некролог про загиблого російського офіцера, що був на борту (фото)

OSINT-аналітик виявив перший некролог на офіцера, що загинув внаслідок аварії літака Ан-26 у Криму. Він вказує на те, що в авіакатастрофі дійсно могли загинути старші офіцери Збройних сил РФ.

Перший некролог свідчить про загибель офіцера змішаного авіакорпусу Північного флоту ВМФ РФ та фахівця у галузі радіолокації Тимура Джундугулова. Про це 3 квітня повідомив OSINT-аналітик Necro Mancer у мережі X.

"Офіцер-радіолокаціоніст САК Північного флоту (але це не точно), турботливий чоловік Джундугулов Тимур Бегарістанович, 1991 року народження, з Североморська, 31 березня 2026 року сів на борт Ан-26, щоб політати над Кримом, і назавжди залишиться в нашій пам’яті", — зазначив оглядач, прикріпивши фотографію загиблого військового.

Загиблий в аварії літака Ан-26 офіцер Тимур Джундугулов

Telegram-канал "Крымский ветер" також оприлюднив скриншоти, які підтверджують новину про гибель Джундугулова у Криму. Вони також підтверджують перебування на борту військовослужбовців Північного флоту РФ.

Допис про гибель офіцера Північного флоту РФ

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, ексредактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін також звернув увагу на цю новину. Він зауважив, що це перший некролог загиблого внаслідок авіатрощі російського офіцера.

Оглядач нагадав, що раніше з'явилися дані про нібито гибель в аварії Ан-26 у Криму генерал-лейтенанта Олександра Отрощенка, командувача змішаним авіакорпусом Північного флоту, а також про те, що разом із ним загинули шестеро офіцерів.

"Офіційних підтверджень цих смертей немає, проте некролог на Джундугулова вказує на високу ймовірність того, що на борту дійсно перебували старші офіцери", — зауважив Ігаль Левін.

У Міноборони РФ заявляли, що внаслідок падіння літака Ан-26 у Криму загинули 29 росіян.